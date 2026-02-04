Vrishabh Rashifal 5 February 2026 in Hindi: कल चंद्रमा के पंचम भाव में गोचर करने से वृषभ राशि वालों के लिए मुलाकातें, बातचीत और मानसिक सक्रियता बढ़ेगी. अचानक किसी खास व्यक्ति से मिलने का योग बन रहा है, जो आगे चलकर आपके काम आ सकता है. सुकर्मा योग आर्थिक मामलों में गति देगा, बशर्ते आप ढीले न पड़ें.

बुध गोचर 2026: कुंभ में बुध का महा-परिवर्तन! भारत का डिजिटल उदय, शेयर बाजार में भूचाल?

स्वास्थ्य (Health)

कल खान-पान में लापरवाही सीधे आपकी सेहत पर असर डाल सकती है. तली-भुनी और जंक फूड से दूरी रखें, वरना पेट और थकान से जुड़ी समस्या उभर सकती है. काम की भागदौड़ में खुद को नजरअंदाज करना अभी महंगा पड़ेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

सुकर्मा योग के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक से जुड़े व्यापार में मुनाफे के संकेत हैं. बिजनेसमैन को बहुत तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थिर और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो रही है, इसलिए बेवजह का रिस्क मत लो.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों को कल काम में पूरा फोकस रखना होगा. आपके पास किसी मीटिंग को लीड करने का मौका आ सकता है, और यहीं से सीनियर्स की नजर आप पर पड़ेगी. आधे-अधूरे प्रयास आपकी इमेज खराब कर सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद-प्रमोद के अवसर मिलेंगे, जिससे आपसी रिश्तों में मिठास आएगी. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और पुराने तनाव हल्के पड़ सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को पूरी मेहनत के साथ परीक्षाओं का सामना करना होगा. दूसरों से ईर्ष्या करना आपके ही फोकस को तोड़ेगा, इसलिए अपने ट्रैक पर बने रहो.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

कल का उपाय: गुरुवार की तरह पीली वस्तु दान करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का 11 बार जाप करें, इससे पढ़ाई और करियर में स्थिरता आएगी.

(FAQs)

1. क्या कल कोई महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है?

हाँ, चंद्रमा पंचम भाव में होने से अचानक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का योग है.

2. नौकरी में कल सबसे बड़ा मौका क्या रहेगा?

किसी मीटिंग को लीड करने का अवसर मिलेगा, जो आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत कर सकता है.

3. बिजनेस में किस सेक्टर से लाभ मिल सकता है?

इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक से जुड़े व्यापार में कल बेहतर मुनाफे के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.