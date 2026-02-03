हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 4 February 2026: वृषभ राशि बड़ा खतरा! अचानक बिगड़ सकती है घर की शांति, सेहत पर रखें नजर

Vrishabh Rashifal 4 February 2026: वृषभ राशि बड़ा खतरा! अचानक बिगड़ सकती है घर की शांति, सेहत पर रखें नजर

Taurus Horoscope 4 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Feb 2026 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 4 February 2026 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला और थोड़ा भागदौड़ वाला रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने घर और कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है. आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव (4th House) में संचार करेंगे, जो सुख-सुविधाओं और माता का स्थान है. हालांकि, चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष और अन्य ग्रहों की स्थिति आपके मानसिक सुकून में थोड़ी कमी ला सकती है. आज आपको उत्तर दिशा की यात्रा से लाभ होगा, लेकिन दोपहर 12:00 से 01:30 के बीच राहुकाल का विशेष ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज सावधानी बरतनी होगी. घर में किसी महिला सदस्य (विशेषकर माता) का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आप तनाव महसूस करेंगे. खुद को भी मानसिक थकान और स्ट्रेस से बचाएं, क्योंकि अत्यधिक चिंता आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिज़नेस में आज कड़ी प्रतिस्पर्धा (Competition) का सामना करना पड़ सकता है. प्रतिद्वंद्वी आपको चुनौती दे सकते हैं, इसलिए अपने नेटवर्क को मजबूत करें और मार्केटिंग पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले घर के बुजुर्गों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज चुनौतियां सामने आ सकती हैं. ऑफिस की आंतरिक राजनीति या व्यवस्था में बदलाव आपको परेशान कर सकता है. बेहतर होगा कि आप बाहरी दौरों के बजाय अपने डेस्क वर्क और पेंडिंग कामों पर ध्यान दें. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ व्यवहार में विनम्रता रखें, वरना बेवजह के विवाद आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा. यदि कोई निर्णय लेने में दुविधा हो, तो परिवार के किसी बड़े सदस्य की सलाह रामबाण साबित होगी. घर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण हो सकता है. विषयों की गहराई और बारीकियों को समझने में दिक्कत आ सकती है. याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है. नियमित पढ़ाई और शिक्षकों के मार्गदर्शन से आप अपनी बाधाओं को दूर कर पाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 3 (अशुभ अंक 2 से बचें)
  • आज का उपाय: शाम के समय घी का दीपक जलाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा.

(FAQs)

1. वृषभ राशि वालों को आज किन कार्यों से बचना चाहिए?
     आज सहकर्मियों से बहस करने और बिना सलाह के निवेश करने से बचें. राहुकाल के समय कोई नया प्रोजेक्ट शुरू न करें.

2. घर की सुख-शांति के लिए क्या करें?
   चूंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, इसलिए अपनी माता या घर की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लें और उन्हें कोई उपहार भेंट करें.

3. करियर में आ रही बाधाओं को कैसे दूर करें?
    कार्यस्थल पर अपनी एकाग्रता बढ़ाएं और बाहरी गपशप के बजाय केवल अपने टारगेट पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अभ्यास छात्रों के लिए जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 03 Feb 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Budget Session 2026: लोकसभा में जोरदार हंगामा, चेयर पर पेपर उछालने पर 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड
लोकसभा में जोरदार हंगामा, चेयर पर पेपर उछालने पर 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Board परीक्षा से पहले ये 18 जिले संवेदनशील घोषित, 20, 23, 26 फरवरी की परीक्षा पर भी अहम निर्णय
UP Board परीक्षा से पहले ये 18 जिले संवेदनशील घोषित, 20, 23, 26 फरवरी की परीक्षा पर भी अहम निर्णय
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 Explained: Industry-Led Budget | Aseem Chawla Interview | Paisa Live
Budget 2026 का PLI Push: India Electronics सेक्टर के लिए अगला बड़ा कदम | Interview | Paisa Live
STT Explained: Budget 2026 में Securities Transaction Tax का असर | Paisa Live
Semiconductor Mission 2.0: India का AI और Electronics Future Blueprint | Paisa Live
Defence Budget 2026: सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की तैयारी | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Budget Session 2026: लोकसभा में जोरदार हंगामा, चेयर पर पेपर उछालने पर 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड
लोकसभा में जोरदार हंगामा, चेयर पर पेपर उछालने पर 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Board परीक्षा से पहले ये 18 जिले संवेदनशील घोषित, 20, 23, 26 फरवरी की परीक्षा पर भी अहम निर्णय
UP Board परीक्षा से पहले ये 18 जिले संवेदनशील घोषित, 20, 23, 26 फरवरी की परीक्षा पर भी अहम निर्णय
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
इंडिया
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
यूटिलिटी
कितने रुपये में मिलता है अमृत उद्यान का टिकट, विदेशियों से कितना लिया जाता है पैसा?
कितने रुपये में मिलता है अमृत उद्यान का टिकट, विदेशियों से कितना लिया जाता है पैसा?
नौकरी
डाक विभाग में निकली 10वीं पास के लिए भर्ती, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
डाक विभाग में निकली 10वीं पास के लिए भर्ती, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
सुबह कितने बजे से खुल जाता है अमृत उद्यान, शाम कितने बजे तक मिलती है लास्ट एंट्री?
सुबह कितने बजे से खुल जाता है अमृत उद्यान, शाम कितने बजे तक मिलती है लास्ट एंट्री?
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget