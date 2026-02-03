Vrishabh Rashifal 4 February 2026 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला और थोड़ा भागदौड़ वाला रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने घर और कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है. आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव (4th House) में संचार करेंगे, जो सुख-सुविधाओं और माता का स्थान है. हालांकि, चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष और अन्य ग्रहों की स्थिति आपके मानसिक सुकून में थोड़ी कमी ला सकती है. आज आपको उत्तर दिशा की यात्रा से लाभ होगा, लेकिन दोपहर 12:00 से 01:30 के बीच राहुकाल का विशेष ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज सावधानी बरतनी होगी. घर में किसी महिला सदस्य (विशेषकर माता) का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिससे आप तनाव महसूस करेंगे. खुद को भी मानसिक थकान और स्ट्रेस से बचाएं, क्योंकि अत्यधिक चिंता आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिज़नेस में आज कड़ी प्रतिस्पर्धा (Competition) का सामना करना पड़ सकता है. प्रतिद्वंद्वी आपको चुनौती दे सकते हैं, इसलिए अपने नेटवर्क को मजबूत करें और मार्केटिंग पर ध्यान दें. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले घर के बुजुर्गों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज चुनौतियां सामने आ सकती हैं. ऑफिस की आंतरिक राजनीति या व्यवस्था में बदलाव आपको परेशान कर सकता है. बेहतर होगा कि आप बाहरी दौरों के बजाय अपने डेस्क वर्क और पेंडिंग कामों पर ध्यान दें. सहकर्मियों (Co-workers) के साथ व्यवहार में विनम्रता रखें, वरना बेवजह के विवाद आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा. यदि कोई निर्णय लेने में दुविधा हो, तो परिवार के किसी बड़े सदस्य की सलाह रामबाण साबित होगी. घर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए धैर्य से काम लें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण हो सकता है. विषयों की गहराई और बारीकियों को समझने में दिक्कत आ सकती है. याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है. नियमित पढ़ाई और शिक्षकों के मार्गदर्शन से आप अपनी बाधाओं को दूर कर पाएंगे.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

नेवी ब्लू (Navy Blue) भाग्यशाली अंक: 3 (अशुभ अंक 2 से बचें)

3 (अशुभ अंक 2 से बचें) आज का उपाय: शाम के समय घी का दीपक जलाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा.

(FAQs)

1. वृषभ राशि वालों को आज किन कार्यों से बचना चाहिए?

आज सहकर्मियों से बहस करने और बिना सलाह के निवेश करने से बचें. राहुकाल के समय कोई नया प्रोजेक्ट शुरू न करें.

2. घर की सुख-शांति के लिए क्या करें?

चूंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, इसलिए अपनी माता या घर की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लें और उन्हें कोई उपहार भेंट करें.

3. करियर में आ रही बाधाओं को कैसे दूर करें?

कार्यस्थल पर अपनी एकाग्रता बढ़ाएं और बाहरी गपशप के बजाय केवल अपने टारगेट पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अभ्यास छात्रों के लिए जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.