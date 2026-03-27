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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026: राहत, प्रगति और संतुलन का अनोखा संगम! पढ़ें भविष्यफल

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026: राहत, प्रगति और संतुलन का अनोखा संगम! पढ़ें भविष्यफल

इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए सफलता और राहत के योग बनेंगे. करियर और धन के मामलों में प्रगति होगी, साथ ही अटके काम पूरे होंगे. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Mar 2026 03:40 PM (IST)
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Aquarius Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी हद तक राहत देने वाला और सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा. लंबे समय से जिन कार्यों को लेकर आप संघर्ष कर रहे थे, उनमें इस सप्ताह आपको सफलता मिल सकती है. खास बात यह है कि इस दौरान आपको सही समय पर सही लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई अटके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे.

सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने पेशेवर जीवन पर अधिक फोकस करते हुए नजर आएंगे. आपके भीतर काम को लेकर एक नई ऊर्जा और उत्साह दिखाई देगा, जिसका सीधा असर आपके परिणामों पर पड़ेगा.

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करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए काफी मजबूत है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में प्रगति देखने को मिलेगी और उनके प्रयासों की सराहना भी हो सकती है. अगर आप लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति या इष्टमित्र की मदद से आपको नए कॉन्ट्रैक्ट या लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का मौका मिल सकता है.

इसके अलावा, जो लोग कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फंसे हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह राहत मिल सकती है और फैसला उनके पक्ष में आ सकता है.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के संकेत हैं.

भूमि, भवन या वाहन से जुड़ी कोई बड़ी खरीदारी इस सप्ताह संभव है. हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख-सुविधाओं पर अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.

यहां एक जरूरी चेतावनी है अगर आपने बिना प्लानिंग के खर्च किया, तो भविष्य में फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ सकता है. इसलिए खर्च करते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य से अच्छा रहेगा. आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन काम की अधिकता और भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है.

अगर आपने अपने आराम और दिनचर्या का ध्यान नहीं रखा, तो आपकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप समय-समय पर खुद को ब्रेक दें और मानसिक रूप से भी खुद को रिलैक्स रखें.

रिश्ते और प्रेम जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए बेहद सकारात्मक है. परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा और आप अपने परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

लव लाइफ की बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी. आप एक-दूसरे के साथ सुखद समय बिताएंगे और रिश्ते में मजबूती आएगी.

विवाहित लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है. दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी और आपसी समझ बेहतर होगी.

धर्म, यात्रा और सामाजिक जीवन

इस सप्ताह आपकी रुचि धार्मिक और सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ेगी. आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा का योग बन सकता है.

इस तरह की गतिविधियां न केवल आपको मानसिक शांति देंगी, बल्कि आपके सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करेंगी.

सावधानियां

  • जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें
  • ओवरकॉन्फिडेंस में आकर निर्णय न लें
  • काम के साथ-साथ आराम का भी ध्यान रखें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए राहत, प्रगति और संतुलन का समय है. यहां आपको अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

अगर आप समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होगा.

उपाय

शनिवार के दिन किसी दिव्यांग को काले रंग का वस्त्र दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kumbh Rashifal Aquarius Weekly Horoscope
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