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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमकर साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: खर्चों का तूफान, करियर में चुनौती, रिश्तों में सावधानी!

मकर साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: खर्चों का तूफान, करियर में चुनौती, रिश्तों में सावधानी!

Capricorn Weekly Horoscope: इस सप्ताह मकर राशि वालों को आर्थिक दबाव और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. करियर में चुनौतियां रहेंगी और सहयोग की कमी महसूस होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Mar 2026 03:30 PM (IST)
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Capricorn Weekly Horoscope 29 March to 4 April 2026: मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला लेकिन जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है. इस दौरान आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करना होगा, क्योंकि एक साथ कई तरह के खर्च और दबाव सामने आ सकते हैं.

सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ बड़े खर्च आपके सामने आ सकते हैं. घर की मरम्मत, बच्चों की शिक्षा या किसी के इलाज जैसे कारणों से आपको अपेक्षा से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है. अगर आपने पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, तो आपका बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है.

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करियर और व्यवसाय

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपको चुनौती देगा. नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत से ही अपने टारगेट को पूरा करने का दबाव महसूस होगा. काम का बोझ बढ़ सकता है और अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आपको अकेले ही जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है.

सीनियर और जूनियर दोनों से उम्मीद के मुताबिक समर्थन न मिलने से मन खिन्न रह सकता है, लेकिन यहां आपको भावनात्मक होने की बजाय प्रैक्टिकल रहना होगा. अगर आपने शिकायत करने में समय बर्बाद किया, तो टारगेट पूरा करना और मुश्किल हो जाएगा.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सावधानी का है. शॉर्टकट अपनाकर जल्दी लाभ कमाने की कोशिश आपको नुकसान दे सकती है. अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो बिना सलाह के कोई बड़ा निर्णय लेना भारी पड़ सकता है.

धन स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह दबाव वाला रह सकता है. अचानक आने वाले खर्च आपकी सेविंग्स को प्रभावित कर सकते हैं और आपको बजट मैनेज करने में कठिनाई हो सकती है.

इस दौरान सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं, वह है बिना सोचे-समझे खर्च करना या शॉर्टकट के जरिए पैसा कमाने की कोशिश करना. यह दोनों ही आपको नुकसान की ओर ले जाएंगे.

बेहतर यही रहेगा कि आप अपने खर्चों को प्राथमिकता के आधार पर मैनेज करें और किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से दूर रहें.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील है. खासकर तनाव और मानसिक दबाव आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है. अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो आपको उच्च रक्तचाप या थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

इसके अलावा, इस सप्ताह आपके जीवनसाथी की सेहत भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है. ऐसे में आपको अपने साथ-साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा.

दिनचर्या को संतुलित रखना, समय पर भोजन करना और नियमित ध्यान (मेडिटेशन) करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

रिश्ते और प्रेम जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. परिवार या करीबी लोगों के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है.

यहां सबसे जरूरी है आपकी वाणी और व्यवहार. अगर आपने गुस्से में आकर प्रतिक्रिया दी, तो स्थिति और बिगड़ सकती है.

प्रेम संबंधों में भी आपको संयम और समझदारी दिखानी होगी. छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें और अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें.

अगर आप संवाद बनाए रखते हैं और अहंकार से दूर रहते हैं, तो आप रिश्तों को बिगड़ने से बचा सकते हैं.

सावधानियां

  • अनावश्यक खर्च से बचें
  • शॉर्टकट अपनाकर पैसा कमाने की कोशिश न करें
  • करियर और व्यवसाय में बड़े निर्णय सोच-समझकर लें
  • गुस्से और अहंकार से दूरी बनाकर रखें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारी, संतुलन और धैर्य का समय है. यहां आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा.

अगर आप सही प्लानिंग और संयम के साथ चलते हैं, तो आप इस सप्ताह की चुनौतियों को संभाल सकते हैं और धीरे-धीरे स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं.

उपाय

प्रतिदिन तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 03:30 PM (IST)
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