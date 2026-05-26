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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 26 May 2026: वृषभ राशि सिद्धि योग से बिजनेस को होगा बड़ा धन लाभ, निवेश से पहले लें अनुभवी लोगों की सलाह

Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 May 2026: वृषभ राशि सिद्धि योग से बिजनेस को होगा बड़ा धन लाभ, निवेश से पहले लें अनुभवी लोगों की सलाह

Taurus Horoscope 26 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए बन रहा है सिद्धि योग, क्या मंगलवार को निवेश से मिलेगा बंपर लाभ? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 26 May 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 May 2026:  प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद सुदृढ़ और उन्नति की नई राह दिखाने वाला रहेगा. समय पूरी तरह आपके पक्ष में होने से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू (आर्थिक दृष्टिकोण) से आज आपके बिजनेस को बड़ा धन लाभ होने के मजबूत संकेत हैं. आज आपकी कुंडली में सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो निवेश के लिए अनुकूल है; लेकिन फिर भी बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करने से पहले क्षेत्र के अनुभवी लोगों की एडवाइस (सलाह) जरूर लें, इससे आपको बड़ा फायदा होगा. 

ध्यान रहे, आज आपको बिजनेस के सिलसिले में किसी लंबी व्यावसायिक यात्रा (लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग) पर जाना पड़ सकता है, जिसमें अच्छा-खासा धन खर्च भी आएगा, परंतु यह यात्रा भविष्य के लिए बहुत फलदायी रहेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन कुछ नया करने और कार्यशैली में बदलाव लाने का है. ऑफिस में आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को इनोवेटिव आइडियाज और नई टेक्नोलॉजी (तकनीक) पर विशेष ध्यान देना होगा. अपने रोजमर्रा के ऑफिशियल कार्यों को कुछ नए और आधुनिक तरीके से करने का प्रयास करें, जिससे सीनियर्स प्रभावित होंगे. इसके साथ ही, एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर अपनी प्रायोरिटी (प्राथमिकताओं) के हिसाब से काम की लिस्ट बनाकर काम करेंगे, तो यह आपके करियर के साथ-साथ आपके संस्थान की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. आज दफ्तर के काम से आपको किसी छोटी-मोटी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा के बल पर मान-सम्मान पाने का है. विशेष रूप से स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आप जिस खेल में सबसे अधिक दिलचस्पी रखते हैं, उसी में कड़ी प्रैक्टिस (अभ्यास) कर खुद को पूरी तरह पारंगत और निपुण करना होगा; क्योंकि इसी विशेष खेल क्षेत्र से आने वाले समय में आपको बड़ी यश-कीर्ति और प्रसिद्धि मिलने वाली है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों की दूरियां मिटाकर दिल के करीब आने का है. आज घर-परिवार में एक बेहद सुखद वातावरण रहेगा. फैमिली में सभी सदस्यों के साथ बैठकर आज आप अपने दिल में दबी पुरानी बातों को खुलकर साझा कर पाएंगे, जिससे मन का बोझ हल्का होगा. जीवनसाथी के साथ आज का दिन रोमांस और रोमांच से भरपूर बीतेगा, जिससे आपकी लव लाइफ और मजबूत होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पंचम चंद्रमा आपके मानसिक मनोबल को ऊंचा रखेंगे. आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा. लंबी यात्राओं के कारण शाम को हल्की थकान रह सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है. खुद को हाइड्रेटेड रखें.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा लाल चंदन और सिंदूर मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 May 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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