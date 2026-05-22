Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि फिर सप्तमी रहेगी. आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वृद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों पर काम करने और तरक्की हासिल करने का है. बिजनेस के सही और सटीक फायनेंस मैनेजमेंट (वित्तीय प्रबंधन) के कारण आज आप सक्सेस (सफलता) के नए आयाम हासिल कर सकेंगे. इसके साथ ही आज अपने बिजनेस में प्रचार-प्रसार पर भी विशेष ध्यान देने का समय है, जिसके लिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेहतरीन सहारा ले सकती हैं; इससे ग्राहकों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा. ध्यान रहे, आज सडनली (अचानक) से आपके कुछ अनचाहे एक्सपेंडिचर (खर्चों) में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना आज आपके व्यापारिक कोष को सुरक्षित रखेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) आज ऑफिस में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ कार्य करेंगे, जिससे उन्हें अपने सीनियर्स और बॉस से विशेष प्रशंसा प्राप्त होगी. वर्तमान परिस्थितियों में आपके द्वारा किए गए पुराने हार्ड वर्क (कड़ी मेहनत) का शानदार फल आज आपको मनचाहे प्रमोशन (पदोन्नति) या बड़ी सैलरी हाइक (वेतन वृद्धि) के रूप में मिल सकता है. आज आपको किसी अर्जेंट वर्क (अति आवश्यक कार्य) के सिलसिले में अचानक दूसरी कन्ट्री (विदेश) की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है; अपनी इस व्यावसायिक यात्रा के दौरान सावधानी जरूर बरतें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन खुद को अपग्रेड करने का है. स्टूडेंट्स आज अपनी नियमित पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा लर्निंग (अतिरिक्त ज्ञान व कौशल) पर विशेष ध्यान दें. कोई नया शॉर्ट-टर्म कोर्स या डिजिटल स्किल सीखना भविष्य के करियर निर्माण में आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने का रहेगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से अपनी छोटी बहन की संगति और उनकी गतिविधियों पर आज विशेष नजर रखें, उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है. अचानक बढ़ते घरेलू खर्चों के कारण आज पर्सनल लाइफ (व्यक्तिगत जीवन) में आपको थोड़ी सी टेंशन (तनाव) महसूस हो सकती है. जीवनसाथी के साथ बैठकर बातचीत करने से मानसिक बोझ हल्का होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सचेत रहने का है. काम की भागदौड़ और यात्रा की थकान के कारण आपको सेहत के प्रति सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है. खान-पान में शुद्धता बरतें और पश्चिम दिशा की यात्रा के दौरान वाहन चलाते समय पूरी एकाग्रता रखें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज पुष्य नक्षत्र और शुक्रवार के पावन योग पर वृषभ राशि के जातक धन-समृद्धि और खर्चों पर नियंत्रण के लिए माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

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