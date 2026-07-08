Aaj ka Kark Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा. अतिगंड योग के प्रभाव से अचानक कोई बड़ा व्यापारिक सौदा मिलने की संभावना है. यदि आप अपने व्यवसाय के प्रचार या ब्रांड पहचान को बढ़ाना चाहते हैं तो आज मीडिया, सोशल मीडिया या पीआर से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. अपनी कंपनी या ब्रांड की जानकारी पहले से तैयार रखें, क्योंकि कोई नया संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकता है. हालांकि दोपहर बाद कारोबार की गति कुछ धीमी हो सकती है, इसलिए जरूरी कार्य सुबह या तय समय पर पूरे करने का प्रयास करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना हो सकती है. लंबे समय से यदि करियर को लेकर मन में असमंजस चल रहा था तो आज अपने काम की अहमियत समझने का अवसर मिलेगा. कार्यस्थल पर दूसरों की बातों या अफवाहों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा. नई जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. घर में किसी छोटे आयोजन, पारिवारिक मिलन या साथ बैठकर समय बिताने का अवसर मिल सकता है. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. अपनों के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में भाग्य आपका साथ देगा. व्यापार या नौकरी से आय में सुधार होने की संभावना है. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. हालांकि दोपहर बाद बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन अच्छे परिणाम दिलाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और समय का पूरा उपयोग करें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे. फिर भी काम के बीच पर्याप्त आराम करें और खानपान में लापरवाही न बरतें. हल्की सैर, योग और ध्यान आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

उपाय:

भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ेगी.

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