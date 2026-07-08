Aaj ka Mithun Rashifal 8 July 2026: करियर में मिलेगा बड़ा अवसर, बिजनेस में बढ़ेगा मुनाफा और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
Gemini Horoscope: क्या आज मिथुन राशि वालों को प्रमोशन और बिजनेस में सफलता मिलेगी? क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी? जानें पूरा दैनिक राशिफल.
Aaj ka Mithun Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए प्रगति और लाभ लेकर आएगा. अतिगंड योग के प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. यदि आपके बिजनेस में किसी प्रोडक्ट की शिकायत, वारंटी क्लेम या रिटर्न का मामला लंबित है तो आज उन्हें प्राथमिकता से पूरा करें. क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान देने से ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और आपकी ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी. नए व्यापारिक अवसर भी सामने आ सकते हैं, इसलिए हर निर्णय सक्रियता और दूरदर्शिता के साथ लें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. कार्यस्थल पर आपका अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदार रवैया वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा. प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या वेतन से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. यदि आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर या अन्य सुविधाओं को लेकर असमंजस में थे तो आज स्थिति स्पष्ट हो सकती है. अपने करियर की दिशा तय करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और आप अपनों के सहयोग से मानसिक सुकून महसूस करेंगे. रिश्तों में विश्वास और संवाद बनाए रखने से संबंध और मजबूत होंगे. परिवार के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन आपके पक्ष में रहेगा. आय में सुधार होने के साथ-साथ धन प्रबंधन भी बेहतर रहेगा. यदि आप भविष्य के लिए निवेश या बचत की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभदायक साबित हो सकता है. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन पढ़ाई को व्यवस्थित करने का है. बिखरे हुए नोट्स को विषयवार व्यवस्थित करें, माइंड मैप और फ्लैश कार्ड तैयार करें. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं और आगामी टेस्ट की तैयारी अधिक प्रभावी होगी. ध्यान और नियमित अभ्यास से एकाग्रता बढ़ेगी. नई पढ़ाई की रणनीति भविष्य में अच्छे परिणाम दिला सकती है.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. इससे मन का भय और चिंता दूर होगी. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लेने से ऊर्जा बनी रहेगी.
भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
उपाय:
भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद लोगों को हरे रंग की वस्तु या फल दान करने से करियर और आर्थिक उन्नति के योग मजबूत होंगे.
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