Aaj ka Vrishabh Rashifal 8 July 2026: आय में होगी बढ़ोतरी, बिजनेस में मिलेगा मुनाफा और करियर में सफलता के खुलेंगे नए रास्ते
Taurus Horoscope: क्या आज आपकी आय में बढ़ोतरी होगी? क्या बिजनेस, नौकरी और नई स्किल सीखने के प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे? जानें प्रेम, परिवार, धन, करियर और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल.
Aaj ka Vrishabh Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए लाभ और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा. यदि आप अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत करना चाहते हैं तो आज वेबसाइट अपडेट, एसईओ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने, कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट मार्केटिंग पर काम करना फायदेमंद रहेगा. नई योजना को जमीन पर उतारने के लिए सुबह 7:00 से 9:00 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे का समय शुभ रहेगा. आपकी समझदारी और व्यावसायिक निर्णय अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. आपकी कार्यकुशलता और जिम्मेदारी से किए गए काम की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे. किसी बड़े प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी भूमिका मजबूत हो सकती है. डेटा, रिपोर्ट, विश्लेषण और तकनीकी कार्यों में आपकी सटीकता आपको दूसरों से आगे रखेगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छे अवसर मिलने की संभावना है.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. जीवनसाथी आपके प्रयासों और सहयोग की सराहना करेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर में किसी उपयोगी वस्तु की खरीदारी भी हो सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता रिश्ते को और मजबूत बनाएगी.
फाइनेंस राशिफल
चंद्रमा के 11वें भाव में होने से आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लिया गया फैसला भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी जरूरी होगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन सीखने और नई शुरुआत करने का है. यदि आप किसी नई तकनीक, जैसे Python, AI, Graphic Design या किसी ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नई स्किल सीखना भविष्य में लाभदायक साबित होगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे. हालांकि लगातार काम के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा.
भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
उपाय:
भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करने से भाग्य मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.
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