Aaj ka Singh Rashifal 8 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र शाम 4:00 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और अतिगंड योग का संयोग बन रहा है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

सिंह राशि के व्यापारियों के लिए धैर्य और संयम की परीक्षा ले सकता है. चंद्रमा के आठवें भाव में होने और दोपहर तक चंद्र-शनि विष दोष के प्रभाव से व्यापार में विरोधियों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. यदि आप ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगातार छूट दे रहे हैं तो अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करें. केवल डिस्काउंट के भरोसे कारोबार बढ़ाने के बजाय अपने उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान दें. बिजनेस मीटिंग में बोलते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि कठोर भाषा भविष्य में संबंधों को प्रभावित कर सकती है. किसी बड़े व्यापारिक निर्णय को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखना होगा. क्रोध या भावनाओं में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो ऑफर लेटर या नोटिस पीरियड से जुड़े किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. आज परिस्थितियों का सही आकलन करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर रहेगा. अपने काम पर पूरा ध्यान दें और विवादों से दूरी बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी से जुड़े किसी जरूरी कार्य को टालने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद और धैर्य दोनों जरूरी रहेंगे. परिवार के किसी सदस्य की बात को शांत मन से सुनें और अनावश्यक बहस से बचें. प्रेम संबंधों में भी संयम और विश्वास बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता जरूरी है. किसी नए निवेश, बड़ी खरीदारी या वित्तीय जोखिम से बचें. व्यापार में प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ प्रभावित हो सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें. धन से जुड़े फैसले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही करें. जल्द लाभ की उम्मीद में कोई जोखिम उठाना उचित नहीं रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का मन किसी परीक्षा परिणाम, भर्ती प्रक्रिया या पेपर से जुड़ी खबर के कारण निराश हो सकता है. हालांकि हिम्मत हारने के बजाय अपनी तैयारी जारी रखें. नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच ही आगे सफलता दिलाएगी. अस्थायी निराशा को अपने लक्ष्य के बीच न आने दें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखें. वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बनी हुई है. मानसिक तनाव और गुस्से का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपको संतुलित बनाए रखेंगे.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

उपाय:

सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. क्रोध पर नियंत्रण रखें और जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या मिठाई का दान करें. इससे बाधाएं कम होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

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