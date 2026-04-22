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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 22 April 2026: वृषभ राशि के जातक धन और वाणी के मामले में बरतें सावधानी!

Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 April 2026: वृषभ राशि के जातक धन और वाणी के मामले में बरतें सावधानी!

Taurus Horoscope: वृषभ राशिफल 22 अप्रैल 2026 चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर होने से वृषभ राशि के जातकों के धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 03:10 AM (IST)
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  • छात्रों को मिलेगा मेहनत का फल, रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा.

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर आपके धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों पर सीधा प्रभाव डालेगा.

आज का दिन अवसर और सतर्कता दोनों लेकर आया है एक तरफ आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं पैसों के लेन-देन में जरा सी लापरवाही नुकसान भी करवा सकती है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि अगर आप समझदारी से निर्णय लेते हैं, तो अटके हुए काम भी तेजी से पूरे हो सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है. पुराने समय से फंसे हुए बैंक पेमेंट्स आज किसी सीनियर या प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से वापस मिल सकते हैं, जिससे आपकी कैश फ्लो की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी.

अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है, तो आज राजनीतिक संपर्कों के जरिए उस पर साइन होने के प्रबल योग हैं. इससे आपके बिजनेस एक्सपेंशन के रास्ते खुलेंगे. नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा. लेकिन ध्यान रखिए हर मौके पर कूदना समझदारी नहीं है, केवल वही डील पकड़ें जो लॉन्ग टर्म में टिके.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन पहचान दिलाने वाला है. आपका कठिन परिश्रम और लगातार दिया गया आउटपुट अब सीनियर्स की नजर में आ चुका है. आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ तेज होगी.

खासकर मार्केटिंग या फील्ड जॉब में लगे लोगों के लिए दिन और भी खास है जो लोग पहले आपके खिलाफ थे, वही आज आपकी कार्यक्षमता देखकर आपके साथ काम करने को तैयार होंगे. लेकिन यहां एक गलती मत करना ओवरकॉन्फिडेंस दिखाया तो वही लोग फिर से आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): छात्रों के लिए आज का दिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देने वाला है. स्पोर्ट्स से जुड़े युवा अपनी मेहनत और इच्छाशक्ति के दम पर ऐसे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, जो पहले मुश्किल लग रहे थे.

कोच और मेंटर्स आपसे प्रभावित होंगे. पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी आज अपने फोकस और डिसिप्लिन का फायदा मिलेगा. अगर आप लगातार मेहनत नहीं कर रहे, तो ये दिन आपको एक्सपोज भी कर सकता है क्योंकि आज रिजल्ट साफ दिखेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): पारिवारिक जीवन में आज लाभ के संकेत हैं. विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से किसी चल या अचल संपत्ति का लाभ मिल सकता है, जो आपके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा. रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा. हालांकि, वाणी पर कंट्रोल रखना जरूरी है क्योंकि दूसरे भाव का चंद्रमा आपको सीधे बोलने पर मजबूर करेगा, जो कभी-कभी रिश्तों में खटास ला सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के मामले में आज सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बेहतर रहेगा, जिससे हड्डियों और दांतों से जुड़ी समस्याओं में सुधार होगा.

लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी डाइट को नजरअंदाज करें अगर खानपान बिगाड़ा तो फायदा आधा रह जाएगा. संतुलित आहार और हल्की एक्सरसाइज आज आपके लिए जरूरी है.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: आज भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करें और जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें, इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि वालों को धन लाभ होगा?
हां, खासकर पुराने फंसे हुए पेमेंट्स मिलने और संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं.

2. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा?
हां, लेकिन सही समय (सुबह 07:00–09:00 और शाम 05:15–06:15) का पालन करें और जल्दबाजी में निर्णय न लें.

3. क्या आज करियर में ग्रोथ के संकेत हैं?
बिल्कुल, सीनियर्स आपकी मेहनत को पहचानेंगे और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Apr 2026 03:10 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

पारिवारिक जीवन में लाभ के संकेत हैं, खासकर ससुराल पक्ष से संपत्ति मिलने की संभावना है. रिश्तों में स्थिरता बढ़ेगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है.

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