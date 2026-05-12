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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 13 मई 2026 बुधवार को धनु राशि वालों की बढ़ेगी चिंता और मकर के सुलझेंगे आर्थिक मामले, जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 13 मई 2026 बुधवार को धनु राशि वालों की बढ़ेगी चिंता और मकर के सुलझेंगे आर्थिक मामले, जानें कल का राशिफल

Kal ka Rashifal: बुधवार आपके लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से जानें ग्रहों की चाल का आपके करियर, वित्त और सेहत पर प्रभाव. पढ़ें 13 मई 2026 का सटीक राशिफल और पंचांग.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 May 2026 01:00 PM (IST)
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  • 13 मई 2026 को विश्कुम्भ योग बन रहा है, संभलकर चलें।
  • मेष, कर्क को सावधानी, मकर को आर्थिक लाभ के योग।
  • धनु को मानसिक चिंता, अन्य राशियों को स्वास्थ्य पर ध्यान।
  • ग्रहों की विशेष स्थिति से विभिन्न राशियों पर पड़ेगा प्रभाव।

Kal ka Rashifal: 13 मई 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार काफी संभलकर चलने वाला रहेगा. कल दोपहर 01:33 तक एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो कल देर रात 12:18 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से विश्कुम्भ योग का निर्माण हो रहा है.

कल मेष और कर्क राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि उनके लिए परिस्थितियाँ थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं. वहीं, मकर राशि वालों के लिए आर्थिक मामले सुलझने के योग बन रहे हैं. धनु राशि के जातकों को कल मानसिक चिंताओं से बचना होगा.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

कल का दिन आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों की स्थिति एक खतरनाक संकेत दे रही है, इसलिए हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाएं.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए सही सिद्ध नहीं होगा.
  • Love: प्रेम संबंधों की स्थिति कल ठीक नहीं है.
  • Health: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें; शारीरिक कष्ट की आशंका है.
  • उपाय: सूर्यदेव को जल दें और काली वस्तु का दान करें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

कल थोड़ी परेशानी वाली स्थिति बन सकती है. चोट लगने की आशंका है, इसलिए वाहन चलाते समय और काम करते समय सतर्क रहें.

  • Career: व्यावसायिक स्थिति में नुकसान हो सकता है, हालांकि व्यापार करीब-करीब ठीक रहेगा.
  • Love: प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है और जीवनसाथी के लिए भी यह अच्छा समय नहीं है.
  • Health: स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है; किसी बड़ी परेशानी में पड़ने के योग हैं.
  • उपाय: भगवान गणेश जी की वंदना करें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

कल आपका बचाव पक्ष कमजोर रहेगा, जिससे विरोधी या नकारात्मक परिस्थितियां आप पर हावी हो सकती हैं.

  • Career: व्यावसायिक दृष्टिकोण से दिन करीब-करीब सामान्य रहेगा.
  • Love: प्रेम की स्थिति कल संतोषजनक नहीं दिख रही है.
  • Health: स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा; जो पक्ष आपको नुकसान पहुँचा सकता है, वह सक्रिय है.
  • उपाय: पीली वस्तु का दान करें.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए कल स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार तीनों ही पक्ष प्रभावित रहेंगे. बहुत सावधानी से दिन गुजारने की जरूरत है.

  • Career: व्यापार में मंदी या रुकावट आ सकती है.
  • Love: प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बनी रहेगी.
  • Health: स्वास्थ्य के मोर्चे पर कल का दिन मध्यम से भी कमजोर रहेगा.
  • उपाय: भगवान शिव की आराधना करें और काली वस्तु का दान करें. लाल वस्तु पास रखें.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

कल आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे पारिवारिक कलह की आशंका है.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से समय सामान्य रहेगा.
  • Love: संतान और प्रेम का पक्ष कल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है.
  • Health: सीने में विकार की वजह से परेशानी हो सकती है; माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.
  • उपाय: पीली वस्तु को अपने पास रखें.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए कल स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग हैं, विशेषकर श्वसन या गले से संबंधित.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही दिशा में चलते रहेंगे.
  • Love: प्रेम संबंधों की स्थिति कल ठीक-ठाक बनी रहेगी.
  • Health: नाक, कान और गले से जुड़ी परेशानी आपको असहज कर सकती है.
  • उपाय: लाल वस्तु का दान करें.
  • शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

कल तुला राशि वालों को आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. धन हानि के योग बन रहे हैं.

  • Career: व्यापारिक स्थिति करीब-करीब ठीक बनी रहेगी.
  • Love: प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य और ठीक रहने वाला है.
  • Health: स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है; लापरवाही महंगी पड़ सकती है.
  • उपाय: शनिदेव की आराधना निरंतर करते रहें.
  • शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य और प्रेम जीवन प्रभावित रह सकता है.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन करीब-करीब सामान्य और ठीक रहेगा.
  • Love: प्रेम जीवन में कल स्थिति अच्छी नहीं रहेगी; पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है.
  • Health: स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा, शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है.
  • उपाय: काली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.
  • शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए कल चिंताकारी समय का निर्माण हो रहा है, जिससे मानसिक परेशानी बढ़ सकती है.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से कल का समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता.
  • Love: प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी.
  • Health: आँखों या सिर में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है.
  • उपाय: भगवान शिव की आराधना करते रहें.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

कल मकर राशि वालों के आर्थिक मामले सुलझ सकते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे.

  • Career: व्यापार में वह गति नहीं रहेगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं.
  • Love: प्रेम जीवन में स्थितियां सामान्य से थोड़ी कमजोर रह सकती हैं.
  • Health: स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम रहेगी.
  • उपाय: माँ काली की आराधना करें.
  • शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कल शासन और सत्ता पक्ष से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उसका परिणाम आपकी अपेक्षाओं से कम रहेगा.

  • Career: व्यापार रुक-रुक कर चलेगा; आर्थिक लाभ के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है.
  • Love: प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है; आपसी सामंजस्य की कमी खलेगी.
  • Health: सीने में विकार की आशंका है, इसलिए सेहत को गंभीरता से लें.
  • उपाय: भगवान गणेश जी की आराधना करें.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

कल भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन सफलता के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा.

  • Career: व्यापारिक दृष्टिकोण से आप करीब-करीब ठीक स्थिति में रहेंगे.
  • Love: प्रेम संबंधों में कल खटपट या विवाद होने की संभावना है.
  • Health: स्वास्थ्य मध्यम रहेगा; शारीरिक थकान महसूस हो सकती है.
  • उपाय: भगवान शिव की आराधना निरंतर करते रहें.
  • शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 12 May 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

13 मई 2026 को कौन सा योग बन रहा है?

13 मई 2026 को ग्रहों की विशेष स्थिति से विश्कुम्भ योग का निर्माण हो रहा है.

किन राशियों को 13 मई 2026 को विशेष सावधानी बरतनी होगी?

मेष और कर्क राशि के जातकों को 13 मई को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं.

13 मई 2026 को मकर राशि वालों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं?

मकर राशि वालों के लिए 13 मई को आर्थिक मामले सुलझने के योग बन रहे हैं.

13 मई 2026 को धनु राशि के जातकों को किस चीज से बचना चाहिए?

धनु राशि के जातकों को 13 मई को मानसिक चिंताओं से बचना होगा.

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