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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 13 May 2026: मिथुन राशि वालों को मिलेगा अटका हुआ धन, वृष के लिए विदेशी व्यापार में लाभ के योग, जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 13 May 2026: मिथुन राशि वालों को मिलेगा अटका हुआ धन, वृष के लिए विदेशी व्यापार में लाभ के योग, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 13 May 2026: मिथुन राशि को मिलेगा अटका धन व वृष को विदेशी व्यापार में लाभ. मकर व कुंभ दोस्तों से रहें सावधान, तुला को मिल सकती है विश्वासघात की सजा. पढ़ें टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 May 2026 05:00 PM (IST)
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  • मेष और मिथुन राशि वालों को धन लाभ, स्थिर संपत्ति के योग।
  • वृषभ को विदेशी स्रोतों से लाभ, कन्या को कार्यक्षेत्र में सम्मान।
  • तुला और मकर राशि वालों को विश्वासघात से बचाव आवश्यक।
  • अन्य राशियाँ स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यापार में सावधानी बरतें।

Tarot Rashifal: बुधवार का दिन मिथुन और मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत शुभ रहने वाला है, जहां मिथुन को रुका हुआ धन मिलेगा और मेष को स्थायी संपत्ति के योग हैं. वृषभ राशि के लिए विदेशी स्रोतों से लाभ का समय है, जबकि कन्या राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में विशेष सम्मान प्राप्त होगा. तुला और मकर राशि वालों को आज विश्वासघात और धोखे से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें आज का संपूर्ण भविष्यफल.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन और आर्थिक मामलों में काफी शानदार रहने वाला है. आज आपको आर्थिक मामलों में काफी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाले हैं. आज आपकी लव लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशिवालों जो लोग विदेशी व्यापार में कार्यरत हैं या विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है. पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का समय आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहेगा. आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. साथ ही आज आपको अपना अटका हुआ धन प्राप्त होगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशिवालों के लिए अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें. बोलचाल में कटुता न आने दें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशिवालों के लिए आज आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. आज आप अपनी बुद्धि के बल पर कई कार्यों को काम कठिनाइयों से दूर कर लेंगे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही आज आपको अपने कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोग आज किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. इसलिए थोड़ा संभलकर काम करें. आपने यदि किसी के साथ विश्वासघात किया तो उसकी सजा आपको मिल सकती है. आपको सलाह है कि संपत्ति के मामले में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी न करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशिवालों के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. इस कारण आज लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं. साथ ही आज आपकी लोगों के साथ जान पहचान काफी बढ़ेगी. परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज अपनी सेहत का अधिक ख्याल रखने की जरूरत है. आपको स्वास्थ्य से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपने आसपास के लोगों से सतर्क होकर रहने की जरूरत है. आपको अपने करीबी दोस्तों से धोखा भी मिल सकता है. आज का दिन आर्थिक मामलों में कुछ अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है. इसलिए आज धन के मामले में थोड़ा संभलकर रहें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों अपने दोस्तों के साथ आज थोड़ा सावधानी के साथ रहने की जरूरत है. क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए समय काफी चुनौती पूर्ण रहने वाला है. व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 12 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से कैसा रहेगा?

मिथुन राशि वालों के लिए आज का समय आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहेगा। आप विभिन्न स्रोतों से पैसा कमा सकते हैं और अटका हुआ धन भी प्राप्त होगा।

मेष राशि वालों के लिए आज धन और आर्थिक मामलों में क्या खास है?

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन धन और आर्थिक मामलों में काफी शानदार रहेगा। आपको आर्थिक मामलों में अच्छा अवसर प्राप्त होने के साथ-साथ स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं।

किन राशियों को आज विश्वासघात और धोखे से बचने की सलाह दी गई है?

तुला और मकर राशि वालों को आज विश्वासघात और धोखे से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। करीबी दोस्त भी धोखा दे सकते हैं।

वृषभ राशि वालों के लिए आज लाभ के कौन से स्रोत बताए गए हैं?

वृषभ राशि वालों के लिए विदेशी स्रोतों से लाभ का समय है। जो लोग विदेशी व्यापार में हैं, उनके लिए यह एक भाग्यशाली अवधि है।

कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में क्या लाभ होगा?

कन्या राशि के लोग आज अपने कार्यस्थल पर आदर और सम्मान प्राप्त करेंगे। उन्हें अपने कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता भी मिल सकेगी।

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