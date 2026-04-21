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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मप्रेग्नेंसी की खबरों के बीच ज्योतिषी ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के नए घर को लेकर क्या भविष्यवाणी की?

प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच ज्योतिषी ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के नए घर को लेकर क्या भविष्यवाणी की?

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दूसरी बार पैरेंट्स बनने की खुशखबरी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है. इस बीच उनके नए घर की चर्चा भी काफी हो रही है, जानिए ज्योतिषाचार्य ने इसपर क्या कहा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 21 Apr 2026 09:51 AM (IST)
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  • 18 में शादी, 21 में बेटी, अब दूसरे बच्चे की बारी।

बॉलीवुड के पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक बार फिर से मां-बाप बनने जा रहे हैं. बीते दिन रविवार (19 अप्रैल 2026) को दोनों ने एक प्यारी सी पोस्ट शेयर कर फैंस को अपने दूसरे बच्चे के आगमन की खुशखबरी दी. फोटो में उनकी बेटी दुआ अपने पिता रणवीर की गोद में बैठी हुई प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़े हुए नजर आ रही है. 

गौरतलब है कि, इंस्टाग्राम पर हुई इस घोषणा के बाद बॉलीवुड में हलचल बढ़ गई है और धुरंधर की सफलता के बाद दीपिका की चुप्पी पर सवाल उठाने वाले ट्रोलर्स को करारा जवाब भी मिला है. इस खुशखबरी के साथ ही इस जोड़े के चर्चित नए घर को लेकर भी लोगों के बीच उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है. 

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दीपिका और रणवीर के लिए नया घर कैसा रहेगा?

जहां दीपिका और रणवीर अपने जीवन में नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं, वहीं ज्योतिषी और आध्यात्मिक चिकित्सक डॉ. मोनिका चोपड़ा ने इस बात पर सोचते हुए कहा कि, क्या दंपति का नया घर और उसके आसपास की ऊर्जा परिवार के लिए विकास, स्थिरता और नए अवसर ला सकती है. 

News9 लाइव के साथ एक खास बातचीत में डॉ. चोपड़ा ने बताया कि, जहां तक मुझे लगता है कि, उनका नया घर कुल मिलाकर आशाजनक प्रतीत होता है. इसमें एक ऐसी ऊर्जा है, जो उन्हें ग्रो करने में मदद करेगी, खासकर उनके करियर में. अवसर काफी सहजता से मिल सकते हैं और इस बात के तगड़े संकेत हैं कि, वे इस दौरान अपनी कई इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं.

हालांकि, इस जमीन में कुछ चुनौतियां भी हैं. सेहत से जुड़ी समस्याएं, खासतौर से पीठ का दर्द या शारीरिक तनाव से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. अप्रत्याशित चोटों या छोटी-मोटी दुर्घटनाओं का भी हल्का सा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा. कुल मिलाकर यह एक ऐसी जगह है जो सफलता दिला सकती है, लेकिन इसके लिए संतुलन और सावधानी की जरूरत है. 

 
 
 
 
 
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दीपिका पादुकोण (@deepikapadukone) द्वारा साझा की गई पोस्ट

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जिनकी शादी साल 2018 में हुई थी. बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल में से एक हैं. अपने प्यार, सहयोगी साझेदारी और मजबूत जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले इस जोड़े की एक बेटी है, जिसका नाम दुआ है. इस जोड़ने ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद की घोषणा की है.

इस नए ऐलान के बाद दीपिका और रणवीर के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर नए बच्चे के आगमन की बधाई दी जा रही है. दूसरी बार मां-पिता बनने की खुशी रणवीर और दीपिका के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 21 Apr 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Predictions Deepika Padukone Ranveer SIngh Astrology

Frequently Asked Questions

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी का नाम क्या है?

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी का नाम दुआ है। वे जल्द ही दूसरे बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं।

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