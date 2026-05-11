Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Lucky' और पॉजिटिव रहेगी।

Aaj ka Gen-Z Rashifal: पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 02:53 तक प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है, जिसके बाद एकादशी की शुरुआत होगी.

मंगलवार का दिन ज्योतिषीय रूप से काफी 'Intense' है. ग्रहों की महफिल में वाशि, सुनफा, बुधादित्य और 'पराक्रम योग' के साथ-साथ 'सर्वार्थ सिद्धि योग' का शानदार साथ मिल रहा है. 'Major Flex' यह है कि आज मालव्य योग (वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ) और रूचक योग (मेष, कर्क, तुला, मकर) एक्टिव हैं, जो आपको 'Boss Energy' देंगे.

मंगलवार का दिन थोड़ा 'Careful' रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आज शाम 07:25 तक राहु के साथ 'ग्रहण दोष' और उसके बाद शनि के साथ 'विष दोष' बनाएंगे. यानी आज 'Mental Health' और 'Mood Swings' पर कंट्रोल रखना ही सबसे बड़ी जीत है.

आज पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा और सूर्योदय से दोपहर 02:53 तक मृत्युलोक की भद्रा है, इसलिए कोई भी 'Big Decision' सोच-समझकर लें. आज के दिन शुभ कार्य के लिए कोई खास मुहूर्त नहीं है और दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Lucky' और पॉजिटिव रहेगी!

आइए जानते हैं, आज के इन भारी योगों और दोषों के बीच कौन सी राशि 'Slay' करेगी और किसे चाहिए आज 'Zero Drama' पॉलिसी?

मेष (Aries): 'Rich' वाइब्स और गुड न्यूज

Love & Career: मेष राशि वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति एकदम 'Strong' होने वाली है. रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, जिससे आप काफी 'Secure' महसूस करेंगे. करियर में आय के नए स्रोत (Side Hustle) बनेंगे. संतान पक्ष से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके दिन को 'Wholesome' बना देगी. व्यापार में आप 'Long Run' के खिलाड़ी साबित होंगे. Health & Advice: आपका स्वास्थ्य आज 'Top-Tier' है. आज पीली वस्तु का दान करना आपके लिए 'Luck' को अनलॉक करने की चाबी है. लव लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी. Jewelry: आज बोल्ड गोल्ड स्टड इयररिंग्स आपके 'Winning Look' को पूरा करेंगे.

वृष (Taurus): 'Professional' ग्लो-अप

Love & Career: आपके लिए आज मालव्य योग का जादू चल रहा है. व्यावसायिक क्षेत्र में आपको ऐसी सफलता मिलेगी जिसे आप सोशल मीडिया पर 'Flex' करना चाहेंगे. सेहत में बड़ा सुधार दिखेगा, जिससे आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और पार्टनर के साथ आपकी 'Understanding' पहले से काफी बेहतर होगी. Health & Advice: मानसिक शांति के लिए आज थोड़ा 'Meditation' करें. पीली वस्तु का दान आज आपके लिए शुभ रहेगा. Jewelry: मिनिमलिस्ट सिल्वर नेकलेस आज आपकी 'Classy' वाइब को परफेक्टली मैच करेगा.

मिथुन (Gemini): 'Lucky' यात्रा और बॉन्डिंग

Love & Career: आज 'Luck' आपके साथ है! भाग्यवश आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे. अगर आप किसी ट्रिप या यात्रा पर हैं, तो वह बहुत ही 'Profitable' और मजेदार रहने वाली है. स्वास्थ्य में सुधार से आप बेहतर महसूस करेंगे. लव लाइफ में आज आप पार्टनर के काफी नजदीक आएंगे, जिससे आपकी बॉन्डिंग और भी 'Solid' होगी. Health & Advice: पॉजिटिव रहने के लिए मां काली की अराधना करें. काम के सिलसिले में नए आइडियाज पर काम करना शुरू करें. Jewelry: ट्रेंडी बीडेड ब्रेसलेट्स आज आपकी वर्सटाइल पर्सनालिटी के लिए बेस्ट हैं.

कर्क (Cancer): 'Caution' मोड और सुरक्षा

Love & Career: कर्क राशि वालों, आज आपको थोड़ा 'Lowkey' रहने की जरूरत है. चंद्रमा-राहु का दोष आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. चोट लगने का डर है, इसलिए वाहन चलाते समय और चलते-फिरते सावधानी बरतें. व्यापार और प्रेम के मामले में आज का दिन थोड़ा 'Average' रह सकता है, इसलिए किसी भी 'Big Move' से बचें. Health & Advice: किसी भी फालतू के ड्रामे से बचें. बजरंग बली की अराधना आज आपको हर परेशानी से 'Safe' रखेगी. Jewelry: पर्ल (मोती) रिंग आज आपके 'Mood Swings' को कंट्रोल करने में मदद करेगी.

सिंह (Leo): 'Main Character' एनर्जी

Love & Career: आज आप पूरे 'Power' मोड में हैं! मालव्य योग के कारण आपकी पर्सनालिटी आज सबको इम्प्रेस करेगी. लव लाइफ में आज 'Next Level' खुशियाँ हैं—शादी तय हो सकती है या किसी स्पेशल से मुलाकात संभव है. व्यापारिक लाभ की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार—तीनों ही आज 'Amazing' और अद्भुत दिख रहे हैं. Health & Advice: आज 'Self-Care' पर ध्यान दें. पीली वस्तु अपने पास रखना आपके लिए 'Auspicious' रहेगा. Jewelry: एक स्टेटमेंट गोल्ड वॉच आज आपकी 'Royal' वाइब को और भी 'Flex' करेगी.

Virgo (कन्या): 'Haters' बने दोस्त

Love & Career: आज आपके विरोधी भी आपके 'Fan' बन जाएंगे और आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे. रुका हुआ काम आज 'Fast-Forward' मोड में चल पड़ेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए 'Shield' का काम करेगा. स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और प्रेम की स्थिति भी मध्यम से 'Good' की ओर बढ़ रही है. व्यापार में निरंतरता बनी रहेगी. Health & Advice: आज अपनी डाइट पर ध्यान दें. पीली वस्तु का दान करना आपके लिए 'Productive' रहेगा. Jewelry: एविल् आई (Evil Eye) पेंडेंट आपको 'Negative Vibes' से दूर रखेगा.

तुला (Libra): 'Creative' जीत और मनोरंजन

Love & Career: तुला राशि के लेखकों, कवियों और स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन 'Golden' है. आपकी क्रिएटिविटी आज 'Top-Notch' रहेगी. संतान पक्ष से सम्मान मिलेगा और मनोरंजन की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए आज 'Success Loading' वाला सीन है. व्यापार और प्रेम की स्थिति काफी सुखद और स्थिर बनी हुई है. Health & Advice: मन प्रफुल्लित रहेगा. पीली वस्तु का दान करना आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा. Jewelry: लेयर्ड नेकलेस आज आपके संतुलित स्वभाव को एक 'Aesthetic' टच देगा.

वृश्चिक (Scorpio): 'Luxury' और उत्सव

Love & Career: आज आपके घर में 'Wholesome' वाइब्स रहेंगी. भूमि, भवन या अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है. घर में किसी उत्सव या शुभ संस्कार की तैयारी हो सकती है. स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और प्रेम की स्थिति पहले से काफी बेहतर है. व्यापारिक दृष्टिकोण से आप एक 'Winning' पोजीशन में हैं. Health & Advice: खुशियाँ मनाएं और परिवार को समय दें. पीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा. Jewelry: ब्लैक ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी आपके 'Mysterious' लुक को और भी 'Edgy' बनाएगी.

धनु (Sagittarius): 'Brave' और तरक्की

Love & Career: आज आप पूरे 'Parakram' (साहस) में रहेंगे. भाई-बहनों और अपनों का साथ आपको करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. रोजी-रोजगार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा और लव लाइफ काफी 'Satisfying' रहेगी. आप जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे पूरी शिद्दत से पूरा करेंगे. Health & Advice: अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. भगवान विष्णु की अराधना करते रहना आपके लिए 'Beneficial' होगा. Jewelry: क्रिस्टल पेंडेंट आपके विजन को क्लियर रखेगा और पॉजिटिविटी लाएगा.

Capricorn (मकर): 'Wealth' और समझदारी

Love & Career: आज 'Cash Flow' बढ़ने वाला है! धन का आगमन होगा और परिवार में आपसी समझदारी बढ़ेगी, जिससे कोई भी पुराना मनमुटाव 'Delete' हो जाएगा. व्यापार अच्छा चल रहा है और प्रेम की स्थिति भी काफी 'Solid' है. हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा 'Medium' रह सकता है, इसलिए काम के साथ आराम भी जरूरी है. Health & Advice: अपनी स्पीच में मधुरता बनाए रखें. पीली वस्तु का दान करना आपके लिए 'Luck' बढ़ाएगा. Jewelry: एक क्लासी रिस्ट वॉच आपकी पंचुअलिटी और 'Boss Babe' वाइब को रिफ्लेक्ट करेगी.

कुंभ (Aquarius): 'Social' स्टार और पहचान

Love & Career: समाज में आपका कद बढ़ रहा है और आपकी मेहनत को 'Recognition' मिल रही है. आज आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी, वह 'Magically' उपलब्ध हो जाएगी. स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार—तीनों ही 'On Point' हैं. आप अपनी बातों से आज किसी का भी दिल जीत सकते हैं. Health & Advice: 'Healthy' रहने के लिए चने की दाल किसी जानवर को खिलाएं. यह आपके लिए बेहतरीन 'Good Karma' होगा. Jewelry: यूनिक ज्यामितीय (Geometric) इयररिंग्स आपके मॉडर्न लुक को 'High-fashion' टच देंगे.

मीन (Pisces): 'Self-Care' और शांति

Love & Career: मीन राशि वालों, आज थोड़ा 'Zero Drama' पॉलिसी अपनाएं. ग्रहण और विष दोष के कारण मन थोड़ा विचलित हो सकता है या छोटी-मोटी चीजों का नुकसान हो सकता है. इसे 'Reality Check' की तरह लें और परेशान न हों. व्यापार और प्रेम में आज थोड़ी दूरी या सुस्ती महसूस हो सकती है, जो कि अस्थायी है. Health & Advice: ज्यादा सोचें नहीं, सब ठीक हो जाएगा. भगवान शिव की अराधना करना आपके लिए 'Mental Peace' का सबसे बड़ा जरिया बनेगा. Jewelry: मूनस्टोन रिंग आपकी 'Intuitive' एनर्जी को बढ़ाएगी.

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