Aaj ka Vrishabh Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग सक्रिय रहेगा, जो सुख-समृद्धि में वृद्धि का संकेत है. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी सफलताओं और आर्थिक मजबूती वाला है. बिजनेसमैन के बैंक लोन की फाइल में जो ऑब्जेक्शन लगे हुए थे, वे आज दूर होंगे और लोन की राशि आपके खाते में ट्रांसफर होने के मजबूत संकेत हैं. मालव्य योग के प्रभाव से आपके व्यवसाय में विस्तार होगा. लंबे समय से आप जिस प्रोजेक्ट के लिए रात-दिन मेहनत कर रहे थे, आज उसे बोर्ड मीटिंग में मंजूरी मिलेगी और आपकी व्यावसायिक साख बढ़ेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को किसी महत्वपूर्ण कार्य या पदोन्नति के संबंध में एचआर (HR) विभाग से सकारात्मक ईमेल प्राप्त होने की संभावना है. वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. घर से दूर रहकर नौकरी करने वाले लोग आज अपने कमरे की सजावट करके या कुछ खास व्यंजन पकाकर घर जैसा सुकून भरा माहौल बनाने का प्रयास करेंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धि लेकर आएगा. स्टूडेंट्स जिस भी फील्ड में प्रतियोगी परीक्षाओं या करियर की तैयारी कर रहे थे, आज उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. एकाग्रता बनी रहेगी, जिससे कठिन विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा. अविवाहित (Unmarried) व्यक्तियों के जीवन में आज किसी नए सदस्य के आगमन की सूचना मिल सकती है, जिससे पूरे घर में उत्साह की लहर दौड़ जाएगी. चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से बड़े भाई के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और मजबूती आएगी. पुराने मतभेद सुलझने से मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके पक्ष में है. आपकी फिटनेस पूरी तरह संतुलित रहेगी. आज आप अपनी डाइट को लेकर बहुत सजग रहेंगे, जिससे शरीर में स्फूर्ति और हल्कापन महसूस होगा. मानसिक शांति के लिए अपरा एकादशी का पूजन करना लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें और शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं ताकि विष दोष का प्रभाव कम हो सके.

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