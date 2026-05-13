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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 13 May 2026: मेष राशि अपरा एकादशी पर विष दोष बढ़ाएगा मानसिक तनाव, डेटा लॉस और फिजूलखर्ची से रहें सावधान

Aaj ka Mesh Rashifal 13 May 2026: मेष राशि अपरा एकादशी पर विष दोष बढ़ाएगा मानसिक तनाव, डेटा लॉस और फिजूलखर्ची से रहें सावधान

Aries Horoscope 13 May 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए मालव्य योग तथा मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए रूचक योग सक्रिय रहेगा. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सावधानी बरतने का है. चन्द्रमा के 12th हाउस में होने से फालतू के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें नियंत्रित करना अनिवार्य है. बिजनेस में अनुभवी सलाहकारों और घर के वृद्धों की सलाह को नजरअंदाज करना आपको भारी वित्तीय संकट में डाल सकता है. बिजनेसमैन आज लोन संबंधी कागजी कार्रवाई में पूरी स्पष्टता रखें; छोटी सी गलती के कारण बैंक मैनेजर आपके आवेदन को खारिज कर सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज तकनीक (Technology) आपको धोखा दे सकती है. ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर या लैपटॉप में अचानक खराबी आने से आपका ज़रूरी डेटा डिलीट होने की आशंका है, जिससे आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है. डेटा का बैकअप जरूर रखें. ग्रह गोचर विपरीत होने से वर्कप्लेस पर विरोधियों की वजह से असुरक्षा या भेदभाव महसूस हो सकता है, जिससे मन विचलित रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
चन्द्रमा-शनि का विष दोष होने से जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन मानसिक रूप से कठिन रह सकता है. सहपाठियों के उपहास या उनके व्यवहार के कारण आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, जिससे आप पढ़ाई से ध्यान हटाकर एकांत में रहना पसंद करेंगे. खुद पर भरोसा रखें और दूसरों की बातों को दिल पर न लें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक मोर्चे पर आज आप स्वयं को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं. किसी घरेलू विवाद में संभव है कि परिवार का कोई भी सदस्य आपका साथ न दे. धैर्य से काम लें. आज सोशल मीडिया के प्रति भी सतर्क रहें; आपको लेकर कोई फेक न्यूज़ या पुराना वीडियो वायरल होने से आपकी छवि को नुकसान पहुँच सकता है.

स्वास्थ्य (Health):
सेहत के मामले में आज का दिन भागदौड़ भरा हो सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों को अचानक सांस लेने में तकलीफ या छाती में जकड़न की समस्या हो सकती है, जिसके चलते अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है. अपनी और परिजनों की सेहत के प्रति पूरी तरह सचेत रहें.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: अपरा एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें और विष दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 May 2026 03:00 AM (IST)
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