Aaj ka Mesh Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए मालव्य योग तथा मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए रूचक योग सक्रिय रहेगा. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सावधानी बरतने का है. चन्द्रमा के 12th हाउस में होने से फालतू के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें नियंत्रित करना अनिवार्य है. बिजनेस में अनुभवी सलाहकारों और घर के वृद्धों की सलाह को नजरअंदाज करना आपको भारी वित्तीय संकट में डाल सकता है. बिजनेसमैन आज लोन संबंधी कागजी कार्रवाई में पूरी स्पष्टता रखें; छोटी सी गलती के कारण बैंक मैनेजर आपके आवेदन को खारिज कर सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज तकनीक (Technology) आपको धोखा दे सकती है. ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर या लैपटॉप में अचानक खराबी आने से आपका ज़रूरी डेटा डिलीट होने की आशंका है, जिससे आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है. डेटा का बैकअप जरूर रखें. ग्रह गोचर विपरीत होने से वर्कप्लेस पर विरोधियों की वजह से असुरक्षा या भेदभाव महसूस हो सकता है, जिससे मन विचलित रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

चन्द्रमा-शनि का विष दोष होने से जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन मानसिक रूप से कठिन रह सकता है. सहपाठियों के उपहास या उनके व्यवहार के कारण आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, जिससे आप पढ़ाई से ध्यान हटाकर एकांत में रहना पसंद करेंगे. खुद पर भरोसा रखें और दूसरों की बातों को दिल पर न लें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक मोर्चे पर आज आप स्वयं को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं. किसी घरेलू विवाद में संभव है कि परिवार का कोई भी सदस्य आपका साथ न दे. धैर्य से काम लें. आज सोशल मीडिया के प्रति भी सतर्क रहें; आपको लेकर कोई फेक न्यूज़ या पुराना वीडियो वायरल होने से आपकी छवि को नुकसान पहुँच सकता है.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज का दिन भागदौड़ भरा हो सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों को अचानक सांस लेने में तकलीफ या छाती में जकड़न की समस्या हो सकती है, जिसके चलते अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है. अपनी और परिजनों की सेहत के प्रति पूरी तरह सचेत रहें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: अपरा एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फल अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें और विष दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

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