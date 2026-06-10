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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 10 June 2026: वृषभ राशि पुरानी चोट उभरने से स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे परेशान, सुबह की हल्की धूप से सेहत को मिलेगा लाभ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 10 June 2026: वृषभ राशि पुरानी चोट उभरने से स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे परेशान, सुबह की हल्की धूप से सेहत को मिलेगा लाभ

Taurus Horoscope 10 June 2026: वृषभ राशि वालों को विज्ञापन खर्च और पुरानी चोट से होना होगा परेशान, क्या बुधवार को सीनियर के छुट्टी पर होने से बढ़ेगी दफ्तर में उलझन? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन विज्ञापनों पर सोच-समझकर खर्च करने का है. बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट पर पैसा काफी खर्च होने के बावजूद परिणाम अस्पष्ट रहेंगे, जिससे बजट की बर्बादी का खतरा पैदा होगा. मार्केटिंग स्ट्रेटजी की प्रभावशीलता पर सवाल उठने से आपको पुरानी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालकर न्यू प्लानिंग (नई रणनीतियां) बनानी पड़ेगी; दोपहर में किसी पार्टी से सकारात्मक बातचीत होने से आत्मविश्वास चमकेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन मार्गदर्शन की कमी और काम के प्रेशर से थोड़ा उलझन भरा रह सकता है. सीनियर या टीम लीडर के छुट्टी पर होने से एंप्लॉयड पर्सन को बिना उचित मार्गदर्शन के आगे बढ़ना मुश्किल लगेगा. जॉब में आपके द्वारा किए गए काम पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई तत्काल प्रतिक्रिया या सकारात्मक टिप्पणी न मिलने की वजह से मानसिक परेशानी हो सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक क्षमताओं को संतुलित रखने का संकेत दे रहा है. ग्यारहवां चंद्रमा बौद्धिक क्षमता तो बढ़ाएगा, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानियों से भरा रहेगा, क्योंकि पुरानी चोट उभरने के कारण वे मैदान पर अभ्यास करने में असहज महसूस करेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी भाषा और गुस्से पर पूरा काबू रखने का संदेश दे रहा है. घर में किसी पुरानी बात को लेकर आप अचानक छोटी-छोटी बातों पर भड़क सकते हैं और अपना आपा खो बैठेंगे, जिससे घरेलू माहौल थोड़ा प्रभावित होगा; जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सुबह की हल्की धूप लेना आपके मन में गजब की सकारात्मकता भर देगा, यह छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को बेहतर बनाएगी. हालांकि, पुरानी चोट का दर्द उभरने और घर के कलह के कारण शाम को रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) थोड़ा बढ़ सकता है; शांत रहें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा की शुभता पाने और शारीरिक कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान शिव के वैद्यनाथ स्वरूप की आराधना करें. आज के दिन सुबह शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार शांति से जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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