Aaj Ka Dhanu Rashifal 4 August 2026: बड़ी डील में बरतें सावधानी, तनाव बढ़ा सकता है नुकसान
Sagittarius Horoscope Today: क्या 4 अगस्त 2026 को धनु राशि वालों को बिजनेस में सावधानी बरतनी होगी? जानें व्यापार, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा आज का विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
धनु राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से प्रॉपर्टी या पारिवारिक मामलों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. यदि आप किसी बड़ी डील या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सभी वित्तीय दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें, क्योंकि आर्थिक नुकसान की आशंका बनी हुई है.
पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए सबसे बड़ा लाभ साबित होगा. किसी अनुभवी या जानकार व्यक्ति की सलाह लेकर ही महत्वपूर्ण निर्णय लें. दूसरों की भ्रामक राय पर भरोसा करने से बचें, तभी व्यापार में नुकसान से बच सकेंगे.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से कुछ काम समय पर पूरे नहीं होने से तनाव बढ़ सकता है. ऐसे में क्रोध या चिड़चिड़ापन आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है.
मार्केटिंग, सेल्स या फील्ड जॉब से जुड़े लोगों को यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी. वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जल्दबाजी से बचें, क्योंकि दुर्घटना की आशंका बन सकती है.
फाइनेंस राशिफल
आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. घर में मेहमानों के आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा. किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में मेहमानों का आगमन घर का माहौल खुशनुमा बनाएगा, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने और सभी की जरूरतों का ध्यान रखने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव और गुस्से पर नियंत्रण रखें. वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और थकान महसूस होने पर पर्याप्त आराम करें. संयम और सतर्कता ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन करना लाभदायक रहेगा. यदि किसी विषय में कठिनाई महसूस हो रही है, तो स्वयं निर्णय लेने की बजाय गुरुजनों की सलाह लें. इससे सफलता की राह आसान होगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
उपाय
भगवान शिव को लाल फूल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को लाल फल या लाल वस्त्र का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.
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