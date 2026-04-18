Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 April 2026: वृषभ राशि 12वें चन्द्रमा से बढ़ेंगी मुश्किलें, मशीनरी ठप होने से बिजनेस में हो सकता है नुकसान
Taurus Horoscope 18 April 2026: वृषभ राशि वाले आज मशीनरी और पेमेंट के मामलों में सतर्क रहें. वाणी पर संयम रखें और सिटिंग जॉब में पीठ दर्द से बचें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
Aaj ka Vrishabh Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए संभलकर चलने और आत्म-मंथन करने का है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आगमन होगा. पंचांग के अनुसार, सुबह 09:43 तक अश्विनी नक्षत्र और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.
ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा और प्रीति योग का साथ तो मिलेगा, लेकिन चन्द्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो खर्चों और मानसिक चिंताओं में वृद्धि का संकेत देते हैं. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. पुरानी मशीनरी के अचानक ठप होने से प्रोडक्शन रुक सकता है, जिससे डिलीवरी में देरी और आर्थिक नुकसान की संभावना है. विदेशी क्लाइंट्स के साथ पेमेंट को लेकर वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान धैर्य और वाणी पर संयम रखें. आज नए निवेश से बचना और कानूनी दांवपेच को समझने पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
कार्यस्थल पर आज का दिन आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले सकता है. योग्यता होने के बावजूद आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग से बाहर रखा जा सकता है, जिससे मन में आक्रोश आना स्वाभाविक है. एंप्लॉयड पर्सन आज किसी महंगे कोर्स या स्किल अपडेट के लिए जल्दबाजी में निवेश न करें, क्योंकि अभी समय इसके अनुकूल नहीं है. अपने काम को शांति से पूरा करने की कोशिश करें.
हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी शारीरिक मुद्रा (Posture) का ध्यान रखना होगा. अत्यधिक सिटिंग जॉब की वजह से पीठ और गर्दन में दर्द आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है. काम के बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें और हल्की स्ट्रेचिंग करें. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें और आंखों पर ज्यादा दबाव न डालें.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर आज आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं. पुराने मित्रों से अपेक्षित सहयोग न मिलने से मन दुखी हो सकता है. अविवाहित जातकों को शादी के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा; जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में गलत साबित हो सकता है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.
शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रुकावटों भरा हो सकता है. किसी पुराने वित्तीय रिकॉर्ड या तकनीकी कमी के कारण स्कॉलरशिप की फाइल अटक सकती है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों की पुनः जांच करें और धैर्य बनाए रखें.
भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय
शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
FAQs
1. आज वृषभ राशि वालों को बिजनेस में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
आज मशीनरी के रखरखाव पर ध्यान दें और क्लाइंट्स के साथ पेमेंट के मुद्दे पर बहस करने से बचें. वाणी का संयम ही आपको बड़े नुकसान से बचाएगा.
2. स्कॉलरशिप की फाइल अटकने पर छात्र क्या करें?
घबराने के बजाय अपने पुराने वित्तीय रिकॉर्ड्स को अपडेट करें और संबंधित विभाग से संपर्क कर कमी को दूर करने का प्रयास करें.
3. कमर और गर्दन के दर्द से राहत के लिए क्या उपाय करें?
लगातार बैठने से बचें और हर एक घंटे में थोड़ा टहलें. रात को सोते समय सही तकिए का चुनाव करें और वात बढ़ाने वाली चीजों से परहेज करें.
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