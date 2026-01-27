Vrishabh Rashifal 28 January 2026: वृषभ राशि को कार्यस्थल पर सहयोग, नेटवर्क बढ़ाने से बिजनेस लाभ
Taurus Horoscope 28 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृषभ राशिफल.
Vrishabh Rashifal 28 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में हैं, इसलिए आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्म-चिंतन बढ़ेगा. आप अपने व्यक्तित्व और निर्णयों को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे. दिन संतुलन और धैर्य से काम लेने का है.
हेल्थ राशिफल: दिनभर की भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द, थकान या भारीपन महसूस हो सकता है. ज्यादा देर खड़े रहने से बचें. हल्की स्ट्रेचिंग, गुनगुने पानी से सेंक और आराम फायदेमंद रहेगा. पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.
बिजनेस राशिफल: व्यापारिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता के अच्छे योग बन रहे हैं. नेटवर्क बढ़ाने, नए कस्टमर जोड़ने और पुराने क्लाइंट्स से संपर्क मजबूत करने पर ध्यान दें. मार्केटिंग और कम्युनिकेशन आज आपकी ताकत बनेंगे.
जॉब व करियर राशिफल: ब्रह्म योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर सहयोग का माहौल रहेगा. विशेषकर वर्किंग वुमन को सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. करियर में स्थिर प्रगति के संकेत हैं, बस लापरवाही से बचें.
फाइनेंस राशिफल: आर्थिक रूप से दिन संतुलित रहेगा. कोई छोटा आर्थिक लाभ मिल सकता है. अनावश्यक खर्च रोकें और सेविंग पर ध्यान दें. निवेश सोच-समझकर करें.
लव व फैमिली राशिफल: परिवार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे. अपने आत्मसम्मान को अहंकार न बनने दें. पार्टनर से खुलकर बात करें. घर के बुजुर्गों की सलाह काम आएगी.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को लक्ष्य पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. फोकस बनाए रखें. शॉर्टकट से बचें.
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2
उपाय: आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज व्यापार में बड़ा लाभ होगा?
बड़ा लाभ नहीं, पर स्थिर प्रगति और पार्टनरशिप से फायदा संभव है.
Q2. जॉब वालों के लिए दिन कैसा है?
अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और काम की सराहना होगी.
Q3. सेहत में सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
पैरों के दर्द और थकान से बचने के लिए आराम और हल्का व्यायाम जरूरी है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
