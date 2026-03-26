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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 26 March 2026: कर्क राशि खर्चों पर नियंत्रण रखें, करियर में सतर्कता और रिश्तों में समझदारी जरूरी

Aaj Ka Kark Rashifal 26 March 2026: कर्क राशि खर्चों पर नियंत्रण रखें, करियर में सतर्कता और रिश्तों में समझदारी जरूरी

Cancer Horoscope 26 March 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Mar 2026 02:15 AM (IST)
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Kark Rashifal 26 March 2026 in Hindi: कर्क राशि आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित हैं, जो खर्च, हानि और मानसिक चिंता से जुड़ा होता है. इस कारण आज का दिन सावधानी और धैर्य के साथ बिताने की जरूरत है. बिना सोचे-समझे कोई भी निर्णय लेने से बचें.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. ऑफिस में कोवर्कर्स आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके खिलाफ कोई छोटी साजिश रच सकते हैं. इसलिए अपने काम पर ध्यान दें और किसी भी विवाद से दूर रहें. यदि आज कोई इंटरव्यू या मीटिंग है, तो अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि अति-आत्मविश्वास नुकसान दे सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी भरा रहेगा. किसी प्रतियोगी द्वारा गलत जानकारी दी जा सकती है, जिससे आप गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें. माल की पैकिंग या शिपमेंट में लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसलिए हर काम की दोबारा जांच करें. पार्टनर की कोई छिपी गतिविधि सामने आ सकती है, जिससे भरोसा कमजोर पड़ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है, जिससे चिंता बढ़ेगी. खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान ध्यान की कमी के कारण चोट लगने का खतरा है. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाएं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है. जीवनसाथी या लव पार्टनर को आज थोड़ा स्पेस दें, ज्यादा पूछताछ से रिश्तों में दूरी आ सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य से बात करें और भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन जरूरी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 5
लकी रंग: ब्लू
अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)
आज चन्द्रमा को शांत करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी.

FAQs

Q1. क्या आज कर्क राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?
हाँ, गलत निर्णय या लापरवाही के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

Q2. क्या करियर में कोई परेशानी आएगी?
आज ऑफिस पॉलिटिक्स और कोवर्कर्स से सतर्क रहने की जरूरत है.

Q3. क्या रिश्तों में तनाव रहेगा?
हाँ, पार्टनर को स्पेस देना और संवाद बनाए रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Mar 2026 02:15 AM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Aaj Ka Kark Rashifal Horoscope 2026 Kark Rashifal Horoscope 2026
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