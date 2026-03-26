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Aaj Ka Kark Rashifal 26 March 2026: कर्क राशि खर्चों पर नियंत्रण रखें, करियर में सतर्कता और रिश्तों में समझदारी जरूरी
Cancer Horoscope 26 March 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Kark Rashifal 26 March 2026 in Hindi: कर्क राशि आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित हैं, जो खर्च, हानि और मानसिक चिंता से जुड़ा होता है. इस कारण आज का दिन सावधानी और धैर्य के साथ बिताने की जरूरत है. बिना सोचे-समझे कोई भी निर्णय लेने से बचें.
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Source: IOCL