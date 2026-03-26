करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. ऑफिस में कोवर्कर्स आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके खिलाफ कोई छोटी साजिश रच सकते हैं. इसलिए अपने काम पर ध्यान दें और किसी भी विवाद से दूर रहें. यदि आज कोई इंटरव्यू या मीटिंग है, तो अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि अति-आत्मविश्वास नुकसान दे सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी भरा रहेगा. किसी प्रतियोगी द्वारा गलत जानकारी दी जा सकती है, जिससे आप गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें. माल की पैकिंग या शिपमेंट में लापरवाही से नुकसान हो सकता है, इसलिए हर काम की दोबारा जांच करें. पार्टनर की कोई छिपी गतिविधि सामने आ सकती है, जिससे भरोसा कमजोर पड़ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो सकती है, जिससे चिंता बढ़ेगी. खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान ध्यान की कमी के कारण चोट लगने का खतरा है. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार अपनाएं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है. जीवनसाथी या लव पार्टनर को आज थोड़ा स्पेस दें, ज्यादा पूछताछ से रिश्तों में दूरी आ सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य से बात करें और भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन जरूरी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5

लकी रंग: ब्लू

अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)

आज चन्द्रमा को शांत करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी.

FAQs

Q1. क्या आज कर्क राशि वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है?

हाँ, गलत निर्णय या लापरवाही के कारण नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

Q2. क्या करियर में कोई परेशानी आएगी?

आज ऑफिस पॉलिटिक्स और कोवर्कर्स से सतर्क रहने की जरूरत है.

Q3. क्या रिश्तों में तनाव रहेगा?

हाँ, पार्टनर को स्पेस देना और संवाद बनाए रखना जरूरी है.