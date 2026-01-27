हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 28 January 2026: मेष राशि को पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता, करियर प्लानिंग सोच-समझकर करें

Mesh Rashifal 28 January 2026: मेष राशि को पार्टनरशिप बिजनेस में सफलता, करियर प्लानिंग सोच-समझकर करें

Aries Horoscope 28 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Jan 2026 07:52 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 28 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा दूसरे भाव में हैं, इसलिए वाणी, परिवार और धन से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. सत्कर्म, दान-पुण्य और अच्छे व्यवहार से आपका सम्मान बढ़ेगा. मन में स्थिरता रहेगी और आप जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे.

हेल्थ राशिफल: सेहत पहले से बेहतर रहेगी. यदि पिछले दिनों थकान, कमजोरी या हल्की परेशानी थी तो उसमें राहत मिल सकती है. फिर भी खानपान संतुलित रखें. गले, मुंह या दांत से जुड़ी समस्या हो तो लापरवाही न करें. योग, प्राणायाम और सुबह की सैर लाभकारी रहेगी.

बिजनेस राशिफल: ब्रह्म योग के प्रभाव से व्यापार में आ रही रुकावटें किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से दूर होंगी. पार्टनरशिप बिजनेस में विशेष सफलता मिल सकती है. पुराने कॉन्टैक्ट और नेटवर्क आज आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. निवेश सोच-समझकर करें, लेकिन दिन प्रगति देने वाला है.

जॉब व करियर राशिफल: एंप्लॉयड पर्सन को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी. काम समय पर पूरा करने का दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे. किसी नई योजना पर आगे बढ़ने से पहले दोबारा जांच जरूरी है. सीनियर्स का मार्गदर्शन मिलेगा. करियर में स्थिर प्रगति के संकेत हैं.

फाइनेंस राशिफल: पुराने निवेश या जमा धन से लाभ मिल सकता है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. फिजूलखर्ची से बचें और सेविंग पर ध्यान दें.

लव व फैमिली राशिफल: परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. घर से काम करने वालों को निजी जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए. प्रेम संबंधों में समझदारी रखें, मीठी वाणी रिश्तों को मजबूत करेगी.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन तनावमुक्त होकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. फोकस बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 2
उपाय: आज जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों के लिए धन लाभ है?
हाँ, पुराने निवेश या संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

Q2. क्या जॉब में बदलाव सही रहेगा?
अभी जल्दबाजी न करें, पहले वर्तमान स्थिति को मजबूत करें.

Q3. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
खानपान संतुलित रखें और गले/मुख संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Jan 2026 07:14 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
