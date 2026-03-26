करियर राशिफल (Job & Career)

आज नौकरीपेशा लोगों के लिए शानदार अवसर लेकर आया है. आपकी कार्यशैली और प्लानिंग से सीनियर्स प्रभावित होंगे. बोर्ड मीटिंग में आपकी रणनीति की चर्चा हो सकती है और आपको किसी बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. ऑफिस में आपका व्यवहार और मार्गदर्शन सभी के लिए प्रेरणादायक रहेगा. आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी है. माउथ पब्लिसिटी के कारण नए क्लाइंट्स खुद आपके पास आएंगे, जिससे बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा. लंबे समय से अटका हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल की समस्या खत्म हो जाएगी. नए टैरिफ और इम्पोर्ट नियमों का सही अंदाजा लगाकर आप सही समय पर स्टॉक मैनेज करेंगे और अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज राहत मिलने के संकेत हैं. यदि आप लंबे समय से खांसी या छाती से जुड़ी समस्या से परेशान थे, तो उसमें सुधार होगा. प्राणायाम और योग करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और आप खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर सक्रिय रहने के लिए सुबह की दिनचर्या पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. घर के उत्तर-पूर्व दिशा में रोशनी रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और मानसिक क्लेश दूर होगा. जीवनसाथी और परिवार के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा. प्रेम जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ मजबूत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. प्लेयर अपनी तकनीक में सुधार करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पढ़ाई में भी आपका फोकस बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 2

लकी रंग: व्हाइट

अनलकी नंबर: 7

उपाय (Remedy)

आज घर के उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करते हुए “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और सफलता प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा?

हाँ, आज अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या करियर में कोई बड़ा अवसर मिलेगा?

जी हाँ, आपको बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी और सराहना मिल सकती है.

Q3. क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा?

हाँ, पुरानी खांसी या छाती की समस्या में राहत मिलेगी.