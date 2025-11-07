हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझेगा, रुका हुआ धन मिलेगा वापस!

कन्या साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझेगा, रुका हुआ धन मिलेगा वापस!

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए राहत और उपलब्धियों से भरा रहेगा. बीते समय की परेशानियाँ अब पीछे छूटेंगी और मनोकामनाओं की पूर्ति के योग बनेंगे. आप अपनी बुद्धि, तर्क और व्यवहारिक सोच के बल पर जटिल परिस्थितियों से निकलने में सफल रहेंगे.

आइए जानते हैं, इस हफ्ते करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा रहेगा आपका समय.

कन्या साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत करियर के लिहाज से बेहद शुभ रहेगी. आप अपने कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता और परिश्रम के दम पर पहचान बनाएंगे. वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य की गति तेज होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

भूमि या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद इस सप्ताह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से सुलझ सकते हैं.

कन्या साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह अवसरों से भरा रहेगा. अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई बड़ा निर्णय या जोखिम ले सकते हैं. ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, फिर भी बड़ा कदम उठाने से पहले शुभचिंतकों या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

सप्ताह के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं, जो लाभप्रद और सुखद साबित होगी.

कन्या साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मजबूत रहेगा. भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से लाभ के संकेत हैं. निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति से आर्थिक स्थिति और बेहतर बनेगी.

कन्या साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में इस सप्ताह प्रसन्नता का माहौल रहेगा. संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से आपका सम्मान बढ़ेगा. समाजसेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलने के योग हैं. घर में सौहार्द बना रहेगा और आप अपने परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

कन्या साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और हाल ही में बनी कोई नई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है. विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह सौहार्दपूर्ण और सुखमय रहेगा.

कन्या साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन यात्रा के दौरान थकान या सिरदर्द जैसी हल्की परेशानी हो सकती है. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और खानपान में लापरवाही न बरतें.

उपाय

प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें. बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. इससे बाधा दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Virgo Kanya Rashifal Virgo Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए राहत और उपलब्धियों से भरा रहेगा। बीती हुई परेशानियां दूर होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी।

कन्या राशि वालों के करियर के लिए यह सप्ताह कैसा है?

सप्ताह की शुरुआत करियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी योग्यता से कार्यक्षेत्र में पहचान बनाएंगे और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह कैसा अवसर लाएगा?

यह सप्ताह व्यापारियों के लिए अवसरों से भरपूर रहेगा। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक रूप से यह सप्ताह मजबूत रहेगा। आपको भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, और निवेश के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और नई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का पुराना इतिहास', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
'अवैध परमाणु गतिविधियां PAK का पुराना इतिहास', ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Advertisement

वीडियोज

क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान का पुराना इतिहास', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
'अवैध परमाणु गतिविधियां PAK का पुराना इतिहास', ट्रंप के दावे पर भारत का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
शिक्षा
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह
हेल्थ
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
अब बिना सुई लगाए कम खर्च में होगा शुगर टेस्ट, IIT मद्रास की डिवाइस से डायबिटीज के मरीजों को राहत
यूटिलिटी
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
गुजारा भत्ता में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मांग सकती है बीवी, क्या है इसका पैमाना?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget