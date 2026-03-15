Panchang 15 March 2026: आज पापमोचनी एकादशी पूजा मुहूर्त, राहुकाल, योग जानें पंचांग
Aaj Ka Panchang 15 March 2026: 15 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 15 मार्च 2026: आज 15 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी और रविवार है. साथ ही आज मीन संक्रांति भी है, खरमास का आगाज हो गया है. एक महीने तक शुभ कार्य बंद रहेंगे. पापमोचनी एकादशी के दिन विष्णु जी को तुलसी, पीले फूल चढ़ाएं. श्रीहरि की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
15 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 March 2026)
|तिथि
|
एकादशी (14 मार्च 2026, सुबह 8.10 - 15 मार्च 2026, सुबह 9.16)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|श्रवण
|योग
|परिघ, द्विपुष्कर योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 4.52
|चंद्रोस्त
|दोपहर 2.38, 16 मार्च
|चंद्र राशि
|मकर
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.02 - सुबह 9.31
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.28 - रात 7.59
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 5.00 - शाम 6.29
|यमगण्ड काल
|दोपहर 2.00 - दोपहर 3.30
|विडाल योग
|शाम 5.56 - शाम 6.30, 16 मार्च
|गुलिक काल
|दोपहर 3.20 - शाम 5.00
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|युवाओं का अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रहेगा और मन मुताबिक सफलता मिलने के संकेत हैं.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|कोई भी खास फैसला लेते समय अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन जरूर लें.
FAQs: 15 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन द्विपुष्कर और परिघ योग बन रहा है
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