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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलPanchang 15 March 2026: आज पापमोचनी एकादशी पूजा मुहूर्त, राहुकाल, योग जानें पंचांग

Panchang 15 March 2026: आज पापमोचनी एकादशी पूजा मुहूर्त, राहुकाल, योग जानें पंचांग

Aaj Ka Panchang 15 March 2026: 15 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Mar 2026 08:01 AM (IST)
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Hindi Panchang 15 मार्च 2026: आज 15 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी और रविवार है. साथ ही आज मीन संक्रांति भी है, खरमास का आगाज हो गया है. एक महीने तक शुभ कार्य बंद रहेंगे. पापमोचनी एकादशी के दिन विष्णु जी को तुलसी, पीले फूल चढ़ाएं. श्रीहरि की आरती करें और विष्णु सहस्रनाम या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. 

15 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 March 2026)

तिथि

एकादशी (14 मार्च 2026, सुबह 8.10 - 15 मार्च 2026, सुबह 9.16)
वार रविवार
नक्षत्र श्रवण
योग परिघ, द्विपुष्कर योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 4.52
चंद्रोस्त
 दोपहर 2.38, 16 मार्च
चंद्र राशि
 मकर
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.02 - सुबह 9.31
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.28 - रात 7.59
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 5.00 - शाम 6.29
यमगण्ड काल दोपहर 2.00 - दोपहर 3.30
विडाल योग शाम 5.56 - शाम 6.30, 16 मार्च
गुलिक काल
 दोपहर 3.20 - शाम 5.00
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा धनु
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मीन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह
  • किन राशियों को लाभ
वृषभ राशि युवाओं का अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रहेगा और मन मुताबिक सफलता मिलने के संकेत हैं.
  • कौन सी राशियां संभलकर रहें
सिंह राशि कोई भी खास फैसला लेते समय अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन जरूर लें.

FAQs: 15 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ के पास घी का दीपक रखें और उनकी परिक्रमा करें. ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और न ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए, सिर्फ दीपदान ही करें.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन द्विपुष्कर और परिघ योग बन रहा है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 05:46 AM (IST)
Tags :
Hindi Panchang Todays Panchang Papmochani Ekadashi 2026
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