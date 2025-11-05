Kanya Masik Rashifal November 2025: कन्या राशि कामकाज में वृद्धि, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे

व्यापार तथा नौकरी: व्यापारी वर्ग माह के मध्य तक धैर्य रखना पड़ेगा.बाजार में आपकी पहचान बनेगी नए नए लोग जुड़ेगे लेकिन लाभ नहीं होगा 23 नवम्बर के बाद व्यापार में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेगे.नए व्यापार की प्लान किए है इस समय अनुकूल रहेगा. नौकरी करने वाले अच्छे स्थति में रहेगे ,नौकरी बदलने का प्लान कर रहे हैं है यह माह अनुकूल है नौकरी में पदोन्नति होगी.