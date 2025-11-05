हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Masik Rashifal November 2025: कन्या राशि कामकाज में वृद्धि, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे

Kanya Masik Rashifal November 2025: कन्या राशि कामकाज में वृद्धि, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे

Virgo November Month Horoscope 2025: कन्या राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कन्या मासिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Virgo November Month Horoscope 2025: कन्या राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कन्या मासिक राशिफल.

कन्या मासिक राशिफल नवंबर 2025

1/6
पारिवारिक जीवन: कन्या राशि वाले के लिए नवंबर का महिना मिलाजुला रहेगा सितारे साथ देंगे पारिवारिक जीवन में उर्जा की वृद्दि होगी जिसे सभी कार्य आसानी से पूरा होगा इस माह परिवार के सदस्य किसी कार्य में सहयोग नहीं दे रहे है उनसे बेवजह विवाद नहीं करे शांत होकर काम ले 11 नवंबर के बाद पारिवारिक जीवन में थोडा बदलाव होगा.नए कार्य का आरम्भ नहीं करे.
पारिवारिक जीवन: कन्या राशि वाले के लिए नवंबर का महिना मिलाजुला रहेगा सितारे साथ देंगे पारिवारिक जीवन में उर्जा की वृद्दि होगी जिसे सभी कार्य आसानी से पूरा होगा इस माह परिवार के सदस्य किसी कार्य में सहयोग नहीं दे रहे है उनसे बेवजह विवाद नहीं करे शांत होकर काम ले 11 नवंबर के बाद पारिवारिक जीवन में थोडा बदलाव होगा.नए कार्य का आरम्भ नहीं करे.
2/6
व्यापार तथा नौकरी: व्यापारी वर्ग माह के मध्य तक धैर्य रखना पड़ेगा.बाजार में आपकी पहचान बनेगी नए नए लोग जुड़ेगे लेकिन लाभ नहीं होगा 23 नवम्बर के बाद व्यापार में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेगे.नए व्यापार की प्लान किए है इस समय अनुकूल रहेगा. नौकरी करने वाले अच्छे स्थति में रहेगे ,नौकरी बदलने का प्लान कर रहे हैं है यह माह अनुकूल है नौकरी में पदोन्नति होगी.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापारी वर्ग माह के मध्य तक धैर्य रखना पड़ेगा.बाजार में आपकी पहचान बनेगी नए नए लोग जुड़ेगे लेकिन लाभ नहीं होगा 23 नवम्बर के बाद व्यापार में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेगे.नए व्यापार की प्लान किए है इस समय अनुकूल रहेगा. नौकरी करने वाले अच्छे स्थति में रहेगे ,नौकरी बदलने का प्लान कर रहे हैं है यह माह अनुकूल है नौकरी में पदोन्नति होगी.
3/6
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए यह माह कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उच्य शिक्षा की प्लान किए है आपको अपना एनर्जी भरपूर बनाकर रखना पड़ेगा.प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है,अपने मेहनत पर भरोसा रखे सहपाठी सहयोग नहीं करेगे .करियर में माह के मध्य से अच्छा रहेगा,आपका कुछ निर्णायक कदम करियर में अचानक से बदलाव करेगा मेहनत जारी रखे.
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों के लिए यह माह कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उच्य शिक्षा की प्लान किए है आपको अपना एनर्जी भरपूर बनाकर रखना पड़ेगा.प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है,अपने मेहनत पर भरोसा रखे सहपाठी सहयोग नहीं करेगे .करियर में माह के मध्य से अच्छा रहेगा,आपका कुछ निर्णायक कदम करियर में अचानक से बदलाव करेगा मेहनत जारी रखे.
4/6
प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ इस माह इंजॉय करेगे लेकिन संवाद करते समय भाषा का मर्यादा बनाकर रखे पार्टनर का सहयोग मिलेगा साथ ही विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है .सिंगल है पुराने सहपाठी के साथ रिश्ता जुड़ सकता है .वैवाहिक जीवन में पारिवारिक बोझ होने के कारण एक दुसरे को समय नहीं दे पाएंगे जिसे थोड़ी अनबन बन सकती है.
प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ इस माह इंजॉय करेगे लेकिन संवाद करते समय भाषा का मर्यादा बनाकर रखे पार्टनर का सहयोग मिलेगा साथ ही विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है .सिंगल है पुराने सहपाठी के साथ रिश्ता जुड़ सकता है .वैवाहिक जीवन में पारिवारिक बोझ होने के कारण एक दुसरे को समय नहीं दे पाएंगे जिसे थोड़ी अनबन बन सकती है.
5/6
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर परेशानी बन सकती है जिन्हें ज्वाइंट पेन है या गठिया से रोग तथा ब्लडप्रेशर से सम्बंधित पुरानी बिमारी है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे ,माह के मध्य से पेट से संबंधित परेशानी बढेगी मौसमी बिमारी भी परेशान कर सकता है सही से इलाज कराए खान पान पर ध्यान दे .स्वस्थ्य ही धन है सुबह का व्यायाम अनुकूल रहेगा.
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर परेशानी बन सकती है जिन्हें ज्वाइंट पेन है या गठिया से रोग तथा ब्लडप्रेशर से सम्बंधित पुरानी बिमारी है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे ,माह के मध्य से पेट से संबंधित परेशानी बढेगी मौसमी बिमारी भी परेशान कर सकता है सही से इलाज कराए खान पान पर ध्यान दे .स्वस्थ्य ही धन है सुबह का व्यायाम अनुकूल रहेगा.
6/6
उपाय: प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे . शनिवार को शनि मंदिर में तील कला उरद का दान करे.
उपाय: प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे . शनिवार को शनि मंदिर में तील कला उरद का दान करे.
Published at : 05 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Kanya Rashifal Virgo Monthly Horoscope Virgo Horoscope

