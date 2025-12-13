हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (14 से 20 दिसंबर 2025): पुरानी आदतें छोड़ें, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे

Virgo weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए उन्नति और सौभाग्य वाला होगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 13 Dec 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Saptahik Tarot Rashifal 14 to 20 December 2025: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आगे बढ़ने और खुद को बेहतर साबित करने का है. इस हफ्ते आप खुद में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे. आपकी सोच और समझ पहले से ज्यादा साफ और मजबूत होगी. ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और आप नई चीजें सीखने में रुचि दिखाएंगे.

बिज़नेस और करियर 

व्यापार और करियर के मामले में यह सप्ताह सफलता देने वाला साबित हो सकता है. बिज़नेस करने वालों को नए मौके मिल सकते हैं. पुराने काम जो अटके हुए थे, उनमें अब गति आएगी. नई योजनाएं बनाने का समय अच्छा है, लेकिन किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच-विचार जरूर करें.

यदि आप साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. आपकी मेहनत और समझदारी आपको दूसरों से आगे रखेगी. करियर में आगे बढ़ने के लिए यह समय सीखने और खुद को साबित करने का है.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह परीक्षा जैसा हो सकता है. ऑफिस में आपके अधिकारी या सीनियर आपके काम, योग्यता और व्यवहार को परख सकते हैं. वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे.

आपका काम भले ही तुरंत सराहा न जाए, लेकिन आपकी मेहनत पर नजर जरूर रखी जा रही है. आने वाले समय में इसका फायदा मिल सकता है. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग भी बन सकते हैं. धैर्य रखें और ईमानदारी से काम करते रहें.

लव और फैमिली 

प्यार और परिवार के मामले में यह सप्ताह संतुलित और सुखद रहेगा. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच समझ और भरोसा बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.

विवाहित लोगों के लिए दांपत्य जीवन सामान्य से अच्छा रहेगा. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. घर में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा. किसी छोटी यात्रा या पारिवारिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है.

युवा और विद्यार्थी

युवा वर्ग के लिए यह सप्ताह उत्साह से भरा रहेगा. दोस्ती, मेल-मुलाकात और मनोरंजन का मन करेगा. हालांकि, पढ़ाई और करियर को लेकर थोड़ी लापरवाही हो सकती है, इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

विद्यार्थियों को इस सप्ताह ज्यादा फोकस की जरूरत है. पढ़ाई में मन भटक सकता है, लेकिन अगर आप अनुशासन बनाए रखेंगे, तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत जारी रखनी चाहिए.

हेल्थ 

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है. काम और जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. थकान, सिरदर्द या नींद पूरी न होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

आपको इस सप्ताह अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने की जरूरत है. समय पर सोना, हल्का और पौष्टिक भोजन करना और पानी अधिक पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. योग, ध्यान या सुबह-शाम टहलना मानसिक शांति देगा. छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा सोचने से बचें.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: हरा

साप्ताहिक उपाय

इस सप्ताह मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और 11 बार “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. साथ ही, अपने व्यवहार में सादगी और संयम बनाए रखें.

FAQs 

Q1: क्या इस सप्ताह करियर में तरक्की के योग हैं?
A1: हां, मेहनत करने वालों को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं.

Q2: क्या बिज़नेस में नई शुरुआत करना सही रहेगा?
A2: हां, लेकिन जल्दबाजी न करें और योजना बनाकर कदम उठाएं.

Q3: क्या स्वास्थ्य को लेकर चिंता करनी चाहिए?
A3: नहीं, बस तनाव और थकान से बचें, बाकी स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Q4: क्या प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी?
A4: हां, बातचीत और समझदारी से रिश्ते बेहतर होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 13 Dec 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
प्राइवेसी पॉलिसी

