हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVirgo December 2025 Horoscope Hindi: दिसम्बर में कन्या राशि का भाग्य खुलेगा, होटल-बुटीक बिजनेस में मुनाफा, जॉब में ट्रांसफर के योग

Virgo December 2025 Horoscope Hindi: दिसम्बर में कन्या राशि का भाग्य खुलेगा, होटल-बुटीक बिजनेस में मुनाफा, जॉब में ट्रांसफर के योग

Kanya Masik Rashifal December 2025: कन्या राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से कन्या राशि का मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Dec 2025 04:03 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Masik Rashifal December 2025: दिसम्बर 2025 कन्या राशि वालों के लिए मेहनत, समझदारी और सही समय पर फैसले लेने का महीना रहेगा. 04 दिसम्बर तक वक्री गुरु एकादश भाव में रहकर सप्तम भाव पर दृष्टि देंगे, जिससे कस्टम ज्वेलरी और गिफ्ट शॉप से जुड़े व्यापारियों को न्यू ईयर पर शानदार मुनाफा होगा. 06 से 27 दिसम्बर तक बुध तृतीय भाव में रहने से टेलरिंग और बुटीक बिजनेस में तेजी आएगी और नए ऑर्डर की भरमार रहेगी. 06 से 14 दिसम्बर के बीच बुधादित्य योग से बेकरी, कॉफी शॉप और न्यूट्रिशन बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ होगा.

07 दिसम्बर के बाद मंगल का प्रभाव टार्गेटेड एडवर्टाइजिंग से नए ग्राहक जोड़ने में मदद करेगा. 19 से 28 दिसम्बर के बीच बैंकिंग, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी शेयरों में निवेश से लाभ मिल सकता है. वहीं 20 दिसम्बर के बाद होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी.

नौकरी और करियर

महीने की शुरुआत में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा. कुछ लोगों को ऑफिसियल ट्रैवल के योग बनेंगे. 14 दिसम्बर तक करियर में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन 15 दिसम्बर के बाद सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा. 20 दिसम्बर के बाद त्रिग्रही योग से प्रमोशन और मनचाही जगह ट्रांसफर के प्रबल संकेत हैं.

प्रेम, परिवार और रिश्ते

मिड मंथ तक पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है. 06 से 19 दिसम्बर के बीच प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी, लेकिन 15 दिसम्बर के बाद सगाई और नए विवाह संबंधों में तनाव संभव है.

स्टूडेंट्स, हेल्थ और यात्रा

आईटी, प्रोग्रामिंग और प्रतियोगी छात्रों को अच्छी सफलता मिलेगी. खेल से जुड़े छात्रों को संघर्ष के बाद सुधार दिखेगा. स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर और चोट से सावधानी जरूरी है. 15 दिसम्बर के बाद यात्रा के योग बनेंगे.

उपाय

15 दिसम्बर को विष्णु और लक्ष्मी को तुलसी व सात अनाज अर्पित करें.
19 दिसम्बर को पीपल के पास दीपक जलाकर पितरों हेतु दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 05 Dec 2025 04:03 AM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Kanya Masik Rashifal December 2025

Frequently Asked Questions

दिसंबर 2025 में कन्या राशि वालों के लिए व्यापार में क्या खास रहेगा?

कस्टम ज्वेलरी, गिफ्ट शॉप, टेलरिंग, बुटीक, बेकरी, कॉफी शॉप और न्यूट्रिशन बिजनेस में शानदार मुनाफा और तेजी आएगी। नए ऑर्डर की भरमार रहेगी।

दिसंबर 2025 में कन्या राशि वालों के करियर के लिए क्या संकेत हैं?

महीने की शुरुआत में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। 15 दिसंबर के बाद सीनियर्स का साथ मिलेगा और 20 दिसंबर के बाद प्रमोशन व मनचाही जगह ट्रांसफर के प्रबल संकेत हैं।

दिसंबर 2025 में कन्या राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन में क्या उम्मीद है?

6 से 19 दिसंबर के बीच प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी और संतान संबंधी परेशानियां दूर होंगी। हालांकि, 15 दिसंबर के बाद सगाई और नए विवाह संबंधों में तनाव संभव है।

दिसंबर 2025 में छात्रों और स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह है?

आईटी और प्रतियोगी छात्रों को सफलता मिलेगी। खेल से जुड़े छात्रों को संघर्ष के बाद सुधार दिखेगा। स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर और चोट से सावधानी बरतें।

