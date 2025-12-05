कस्टम ज्वेलरी, गिफ्ट शॉप, टेलरिंग, बुटीक, बेकरी, कॉफी शॉप और न्यूट्रिशन बिजनेस में शानदार मुनाफा और तेजी आएगी। नए ऑर्डर की भरमार रहेगी।
Kanya Masik Rashifal December 2025: कन्या राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से कन्या राशि का मासिक राशिफल.
Kanya Masik Rashifal December 2025: दिसम्बर 2025 कन्या राशि वालों के लिए मेहनत, समझदारी और सही समय पर फैसले लेने का महीना रहेगा. 04 दिसम्बर तक वक्री गुरु एकादश भाव में रहकर सप्तम भाव पर दृष्टि देंगे, जिससे कस्टम ज्वेलरी और गिफ्ट शॉप से जुड़े व्यापारियों को न्यू ईयर पर शानदार मुनाफा होगा. 06 से 27 दिसम्बर तक बुध तृतीय भाव में रहने से टेलरिंग और बुटीक बिजनेस में तेजी आएगी और नए ऑर्डर की भरमार रहेगी. 06 से 14 दिसम्बर के बीच बुधादित्य योग से बेकरी, कॉफी शॉप और न्यूट्रिशन बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ होगा.
07 दिसम्बर के बाद मंगल का प्रभाव टार्गेटेड एडवर्टाइजिंग से नए ग्राहक जोड़ने में मदद करेगा. 19 से 28 दिसम्बर के बीच बैंकिंग, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी शेयरों में निवेश से लाभ मिल सकता है. वहीं 20 दिसम्बर के बाद होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी.
नौकरी और करियर
महीने की शुरुआत में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा. कुछ लोगों को ऑफिसियल ट्रैवल के योग बनेंगे. 14 दिसम्बर तक करियर में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन 15 दिसम्बर के बाद सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा. 20 दिसम्बर के बाद त्रिग्रही योग से प्रमोशन और मनचाही जगह ट्रांसफर के प्रबल संकेत हैं.
प्रेम, परिवार और रिश्ते
मिड मंथ तक पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है. 06 से 19 दिसम्बर के बीच प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. संतान से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी, लेकिन 15 दिसम्बर के बाद सगाई और नए विवाह संबंधों में तनाव संभव है.
स्टूडेंट्स, हेल्थ और यात्रा
आईटी, प्रोग्रामिंग और प्रतियोगी छात्रों को अच्छी सफलता मिलेगी. खेल से जुड़े छात्रों को संघर्ष के बाद सुधार दिखेगा. स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर और चोट से सावधानी जरूरी है. 15 दिसम्बर के बाद यात्रा के योग बनेंगे.
उपाय
15 दिसम्बर को विष्णु और लक्ष्मी को तुलसी व सात अनाज अर्पित करें.
19 दिसम्बर को पीपल के पास दीपक जलाकर पितरों हेतु दान करें.
