Libra Weekly Horoscope 2025: रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, काम में मिल सकता है नया मोड़, पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल
Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.
Tula Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट रहना होगा. किसी बड़ी उपलब्धि या अवसर को पाने के लिए आपको कुछ समझौते या त्याग करने पड़ सकते हैं. यदि भूमि, भवन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद चल रहा है, तो इस सप्ताह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मध्यस्थता से समाधान की संभावना बनेगी. घर की साज-सज्जा, आरामदायक वस्तुओं या विलासिता से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है.
व्यवसाय और धन लाभ
व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस सप्ताह समझदारी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना होगा. सप्ताह की शुरुआत में कुछ आपाधापी रह सकती है, लेकिन मध्य सप्ताह में परिस्थितियाँ नियंत्रण में आएंगी और राहत महसूस होगी. कार्यक्षेत्र में विरोधी भी आपकी तारीफ करेंगे.
परिवार और सामाजिक जीवन
घर और परिवार के मामलों में यह समय अनुकूल रहेगा. स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा. पारिवारिक तालमेल बना रहेगा और घर का माहौल सुखद रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा. यदि आप सिंगल हैं तो किसी मनचाहे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
सप्ताह के दौरान मानसिक तनाव से बचें. ध्यान और हल्का व्यायाम स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेगा. संतुलित खान-पान पर विशेष ध्यान दें.
उपाय
रुद्राष्टकं का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
