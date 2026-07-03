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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 3 July 2026: ऑर्डर कैंसिल होने से व्यापार में चुनौतियां, दफ्तर की गॉसिप और ईगो की लड़ाई से रहें दूर

Aaj ka Tula Rashifal 3 July 2026: ऑर्डर कैंसिल होने से व्यापार में चुनौतियां, दफ्तर की गॉसिप और ईगो की लड़ाई से रहें दूर

Libra Horoscope 3 July 2026: क्या तुला राशि वालों को आज आर्थिक या करियर से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या रिश्तों में सावधानी जरूरी है? जानिए 3 जुलाई 2026 का राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बना हुआ है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह गोचर तुला राशि वालों को हर कदम पर फूंक-फूंक कर आगे बढ़ने की सलाह देता है. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 4थे भाव (सुख व माता के भाव) में संचार करेंगे, जिसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी आवश्यक कार्य के मैनेजमेंट और चुनौतियों से निपटने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए मददगार साबित होगा.
राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए निवेश, बड़े सौदे या महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों को पूरी तरह टाल दें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी उतार-चढ़ाव भरा और सतर्क रहने का है. आज अचानक बाजार में किसी बड़ी पार्टी के द्वारा आपके चलते हुए ऑर्डर को कैंसिल (निरस्त) करना आपके लिए किसी पहाड़ के टूटने से कम नहीं रहेगा, जिससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. बाजार में अचानक सप्लाई चेन डगमगा जाने से आपके प्रोडक्शन (उत्पादन) में भारी गिरावट आएगी, जिसके चलते आपके पुराने बड़े व्यावसायिक एग्रीमेंट (अनुबंध) टूटने की कगार पर पहुँच सकते हैं. यह अनिश्चितता आपके भविष्य के निवेश को भी पूरी तरह जोखिम में डाल सकती है, इसलिए नई रणनीतियों पर काम करें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के मामलों में बहुत बड़ी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर आज आपके फेवर (पक्ष) में नहीं रहेंगे, जिसके चलते शेयर मार्केट के जिस स्टॉक में आप भारी तेजी की उम्मीद कर रहे थे, वहां से अचानक डिमांड गायब होने की प्रबल संभावना है. आज पैसों का निवेश करने से पूरी तरह बचें. बजट असंतुलित होने की आशंका है, इसलिए किसी भी प्रकार के बड़े खर्चों पर तुरंत लगाम लगाएं और बाजार में उधार माल देने से परहेज करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर की राजनीति से खुद को बचाकर रखने का है. ऑफिस की गॉसिप (कानाफूसी) से आज पूरी तरह दूरी बनाएं, अन्यथा आपकी किसी पुरानी बात को विरोधी तोड़-मरोड़ के बॉस के सामने पेश कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि धूमिल होगी. आज आपका मन काम में कम और भविष्य की चिंताओं में ज्यादा भटकेगा; ऐसी स्थिति में बॉस के सामने अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन देने से पहले उसे दो बार क्रॉस-चेक जरूर कर लें. डे एंडिंग (दिन के अंत) में अचानक कोई पेंडिंग टास्क या अर्जेंट फाइल आपके सिर पर आ सकती है, जिसके कारण आपको देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अत्यधिक सचेत रहने का है. छात्रों को मानसिक भटकाव के कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लें. वहीं खेल जगत से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज मैदान पर अभ्यास या परफॉर्मेंस के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए; ग्रह गोचर के विपरीत प्रभाव के कारण पैर या टखने में गंभीर चोट लगने का भय बना हुआ है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से आज घर में किसी बुजुर्ग महिला या माता जी की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जो आपकी चिंता बढ़ाएगी. बात करें मैरिड पर्सन (विवाहित जातकों) की, तो आज जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात को लेकर ईगो (अहंकार) की लड़ाई होने के मजबूत संकेत हैं, जिससे घर का माहौल अशांत रहेगा. वहीं अनमैरिड जातकों के लिए आज का दिन प्रेम प्रस्तावों के मामले में थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. देर रात तक दफ्तर में रुकने के कारण आज आपके निजी पारिवारिक कार्यक्रम भी रद्द करने पड़ेंगे, जिससे परिवार वाले नाराज हो सकते हैं.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर और थका देने वाला रहेगा. व्यापारिक नुकसान, घर में माता जी की अस्वस्थता और जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद आपके मानसिक तनाव को काफी बढ़ा देंगे. देर रात तक जागने और काम के भारी बोझ के कारण आप शारीरिक रूप से भी कमजोरी महसूस करेंगे. भीतरी ऊर्जा को रीचार्ज करने और मानसिक अशांति से पूरी तरह मुक्ति के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पीएं और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: Yellow (पीला)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 6
आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन संयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और शमी पत्र अर्पित करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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