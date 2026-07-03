Aaj ka Tula Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बना हुआ है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह गोचर तुला राशि वालों को हर कदम पर फूंक-फूंक कर आगे बढ़ने की सलाह देता है. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 4थे भाव (सुख व माता के भाव) में संचार करेंगे, जिसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी आवश्यक कार्य के मैनेजमेंट और चुनौतियों से निपटने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए मददगार साबित होगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए निवेश, बड़े सौदे या महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों को पूरी तरह टाल दें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी उतार-चढ़ाव भरा और सतर्क रहने का है. आज अचानक बाजार में किसी बड़ी पार्टी के द्वारा आपके चलते हुए ऑर्डर को कैंसिल (निरस्त) करना आपके लिए किसी पहाड़ के टूटने से कम नहीं रहेगा, जिससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. बाजार में अचानक सप्लाई चेन डगमगा जाने से आपके प्रोडक्शन (उत्पादन) में भारी गिरावट आएगी, जिसके चलते आपके पुराने बड़े व्यावसायिक एग्रीमेंट (अनुबंध) टूटने की कगार पर पहुँच सकते हैं. यह अनिश्चितता आपके भविष्य के निवेश को भी पूरी तरह जोखिम में डाल सकती है, इसलिए नई रणनीतियों पर काम करें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन निवेश के मामलों में बहुत बड़ी सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर आज आपके फेवर (पक्ष) में नहीं रहेंगे, जिसके चलते शेयर मार्केट के जिस स्टॉक में आप भारी तेजी की उम्मीद कर रहे थे, वहां से अचानक डिमांड गायब होने की प्रबल संभावना है. आज पैसों का निवेश करने से पूरी तरह बचें. बजट असंतुलित होने की आशंका है, इसलिए किसी भी प्रकार के बड़े खर्चों पर तुरंत लगाम लगाएं और बाजार में उधार माल देने से परहेज करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर की राजनीति से खुद को बचाकर रखने का है. ऑफिस की गॉसिप (कानाफूसी) से आज पूरी तरह दूरी बनाएं, अन्यथा आपकी किसी पुरानी बात को विरोधी तोड़-मरोड़ के बॉस के सामने पेश कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि धूमिल होगी. आज आपका मन काम में कम और भविष्य की चिंताओं में ज्यादा भटकेगा; ऐसी स्थिति में बॉस के सामने अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन देने से पहले उसे दो बार क्रॉस-चेक जरूर कर लें. डे एंडिंग (दिन के अंत) में अचानक कोई पेंडिंग टास्क या अर्जेंट फाइल आपके सिर पर आ सकती है, जिसके कारण आपको देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अत्यधिक सचेत रहने का है. छात्रों को मानसिक भटकाव के कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लें. वहीं खेल जगत से जुड़े स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज मैदान पर अभ्यास या परफॉर्मेंस के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए; ग्रह गोचर के विपरीत प्रभाव के कारण पैर या टखने में गंभीर चोट लगने का भय बना हुआ है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा के चौथे भाव में होने से आज घर में किसी बुजुर्ग महिला या माता जी की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जो आपकी चिंता बढ़ाएगी. बात करें मैरिड पर्सन (विवाहित जातकों) की, तो आज जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात को लेकर ईगो (अहंकार) की लड़ाई होने के मजबूत संकेत हैं, जिससे घर का माहौल अशांत रहेगा. वहीं अनमैरिड जातकों के लिए आज का दिन प्रेम प्रस्तावों के मामले में थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. देर रात तक दफ्तर में रुकने के कारण आज आपके निजी पारिवारिक कार्यक्रम भी रद्द करने पड़ेंगे, जिससे परिवार वाले नाराज हो सकते हैं.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर और थका देने वाला रहेगा. व्यापारिक नुकसान, घर में माता जी की अस्वस्थता और जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद आपके मानसिक तनाव को काफी बढ़ा देंगे. देर रात तक जागने और काम के भारी बोझ के कारण आप शारीरिक रूप से भी कमजोरी महसूस करेंगे. भीतरी ऊर्जा को रीचार्ज करने और मानसिक अशांति से पूरी तरह मुक्ति के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पीएं और नियमित रूप से प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: Yellow (पीला)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन संयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और शमी पत्र अर्पित करें.

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