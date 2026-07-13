Aaj ka Vrishabh Rashifal 13 July 2026: व्यापार में मिलेगा बड़ा लाभ, रुके हुए पैसे आएंगे वापस, करियर में बनेगी मजबूत पहचान
Taurus Horoscope: क्या 13 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों के रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे. क्या व्यापार, नौकरी और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी और किन मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी. जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Vrishabh Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी और कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और पर्याप्त पानी का सेवन करें. यात्रा के दौरान अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें ताकि थकान हावी न हो.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ रहेगा. ध्रुव योग के प्रभाव से राजनीतिक और प्रभावशाली लोगों से जुड़े संबंधों का लाभ मिल सकता है, जिससे सरकारी टेंडर या बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बनेगी. लंबे समय से रुके हुए भुगतान और चेक किसी मध्यस्थ की सहायता से आपके खाते में आ सकते हैं. देश-विदेश के बड़े व्यापारियों के साथ होने वाली कॉर्पोरेट मीटिंग में आपकी बातचीत और व्यावसायिक समझ सभी को प्रभावित करेगी. नए व्यापारिक अवसर भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकते हैं.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल का माहौल सहयोगपूर्ण रहेगा और सहकर्मी आपके कार्यों में पूरा साथ देंगे. टीमवर्क की बदौलत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे हो सकते हैं. मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों की आधिकारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी. बड़े क्लाइंट्स के साथ नए समझौते होने की संभावना है, जिससे करियर में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन रिश्तेदारों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान संयम बनाए रखें. छोटी-सी बात भी विवाद का कारण बन सकती है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक बहस से बचें. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत बनाए रखेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद शुभ रहेगा. रुका हुआ धन मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी और भविष्य की योजनाओं के लिए पूंजी एकत्र करने का अवसर मिलेगा. निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. खर्चों पर संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों, कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल सकता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर प्राप्त हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 7.
भाग्यशाली रंग: ग्रे.
अशुभ अंक: 2.
उपाय:
आज भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या मिश्री का दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में लाभ मिलेगा और करियर में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.
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