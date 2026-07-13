Aaj ka Kark Rashifal 13 July 2026: खर्च बढ़ा सकते हैं तनाव, व्यापार और नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों में रखें विश्वास
Cancer Horoscope: क्या 13 जुलाई 2026 व्यापार, नौकरी और प्रेम जीवन में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. क्या आर्थिक नुकसान और करियर में रुकावट से बचने के लिए सतर्क रहना होगा. जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Kark Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और कार्यभार अधिक रहने से थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और संतुलित भोजन करें. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे. यात्रा के दौरान भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों को कस्टम या लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याओं के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. ग्राहकों से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि छोटी-सी गलती पुराने और भरोसेमंद क्लाइंट्स को दूर कर सकती है. कॉर्पोरेट मीटिंग में आपके सुझावों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सकता. पैतृक संपत्ति या पारिवारिक कारोबार से जुड़ा कोई नया निर्णय आज टालना ही बेहतर रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. बेरोजगार लोगों को इंटरव्यू में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से निराशा हो सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखें. ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें, क्योंकि कोई आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है. घर से दूर काम करने वालों पर कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे परिवार के लिए समय निकालना कठिन हो सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए किसी भी बात पर निष्कर्ष निकालने से पहले साथी से खुलकर बातचीत करें. परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें. जीवनसाथी और परिजनों की भावनाओं को समझना रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और व्यापार में भी अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा. बड़े निवेश या नई वित्तीय योजनाओं को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बजट बनाकर खर्च करने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. किसी कठिन विषय में उचित मार्गदर्शन न मिलने से मन निराश हो सकता है. घबराने के बजाय अनुभवी शिक्षक या मेंटर की सहायता लें. नियमित अभ्यास और अनुशासन से धीरे-धीरे सफलता मिलने लगेगी.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 5.
भाग्यशाली रंग: रेड.
अशुभ अंक: 1.
उपाय:
आज भगवान शिव का जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, व्यापार और नौकरी की बाधाएं दूर होंगी तथा पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी.
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