Aaj ka Mithun Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक महसूस करेंगे. दिन की शुरुआत योग, प्राणायाम या हल्के व्यायाम से करें. पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित भोजन लें. काम के बीच थोड़ा आराम करने से ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद लाभदायक रहेगा. पुरानी और नई तकनीक का बेहतरीन तालमेल आपके कारोबार को प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जाएगा और बाजार में आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी. किसी विश्वसनीय पार्टी की ओर से नया और लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. यदि पैतृक कारोबार का विस्तार या बिजनेस स्ट्रीम बदलने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे का समय अत्यंत शुभ रहेगा. सही रणनीति भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का कारण बनेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी की कमान सौंपी जा सकती है. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलने की संभावना है, जिससे मासिक लक्ष्य समय से पहले पूरे हो सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. अविवाहित जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और सगाई होने के प्रबल योग बन रहे हैं. परिवार में मांगलिक चर्चा का माहौल रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार में लाभ बढ़ेगा और नए अनुबंधों से आय के अतिरिक्त स्रोत बन सकते हैं. यदि निवेश करने की योजना है, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ देगा. बचत बढ़ाने के प्रयास भी सफल रहेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. कठिन विषयों में किसी अनुभवी शिक्षक या गाइड का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई स्किल सीखने और रिसर्च कार्यों में भी सफलता मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 6.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर.

अशुभ अंक: 4.

उपाय:

सुबह तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में उन्नति होगी और व्यापार में सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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