Aaj ka Singh Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप उत्साहित और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे. छोटी-मोटी थकान को नजरअंदाज न करें और दिनचर्या संतुलित रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत लाभदायक रहेगा. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कारोबार में शानदार वृद्धि होगी, जिससे आय और बैंक बैलेंस मजबूत होगा. बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कारण ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और नए ऑर्डर मिलने की संभावना रहेगी. देश-विदेश के बड़े व्यापारियों के साथ महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का आधार बनेगी. व्यापार विस्तार और नए निवेश के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और जूनियर कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल की राजनीति का कोई असर नहीं पड़ेगा. बेरोजगार लोगों को किसी प्रतिष्ठित संस्था से अच्छे वेतन और उच्च पद का प्रस्ताव मिल सकता है. आपके कार्य और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी, जिससे करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. बड़े-बुजुर्गों की सेवा करने से घर में सकारात्मक वातावरण बनेगा और सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा. परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद शुभ रहेगा. आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और लंबे समय से रुके हुए आर्थिक लक्ष्य पूरे होने की संभावना है. व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा तथा बचत बढ़ाने के अवसर भी प्राप्त होंगे. निवेश से जुड़े फैसले भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. विदेश में पढ़ाई और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं की वीज़ा, स्टडी लोन या प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नई स्किल सीखने और करियर की दिशा तय करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 5.

भाग्यशाली रंग: लाइट ब्लू.

अशुभ अंक: 9.

उपाय:

आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इसके बाद किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

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