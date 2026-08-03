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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 3 August 2026: करियर में प्रमोशन के योग, बिजनेस में होगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Kark Rashifal 3 August 2026: करियर में प्रमोशन के योग, बिजनेस में होगा बड़ा लाभ

Cancer Horoscope Today: क्या 3 अगस्त 2026 को कर्क राशि वालों को बिजनेस, नौकरी और प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, करियर, धन, परिवार और शिक्षा का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Aug 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 3 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार रात्रि 10:55 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सुकर्मा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे तथा चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव भी रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए 3 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से काफी अनुकूल रहने वाला है. चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और नए अवसर आपके पक्ष में आते दिखाई देंगे. सुकर्मा योग के प्रभाव से इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स से जुड़े कारोबारियों को अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

यदि आप अपने बिजनेस के प्रचार-प्रसार की नई रणनीति बना रहे हैं, तो किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या लोकप्रिय चेहरे के जरिए ब्रांड प्रमोशन कराने की योजना सफल हो सकती है. इससे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और नए ग्राहकों का भरोसा भी मिलेगा. कारोबार का विस्तार करने या नई डील फाइनल करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आपकी मैनेजमेंट स्किल और नेतृत्व क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने पर प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या प्रशंसा मिलने के योग बन रहे हैं.

जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू या आवेदन से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. बेरोजगार लोगों के लिए भी आज का दिन उम्मीदों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर अनुशासन और टीमवर्क बनाए रखना आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. बिजनेस में अच्छी आमदनी होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा. यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर निर्णय लें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत भी बढ़ेगी और आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना रिश्तों को और मजबूत करेगा. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी हिल स्टेशन, धार्मिक स्थल या छोटी यात्रा की योजना बन सकती है. यह समय रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़ाने वाला रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून भी देगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम करने के कारण थकान महसूस हो सकती है. संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम पर ध्यान दें. यदि यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता का है. पढ़ाई में नियमितता बनाए रखें और किसी भी प्रतियोगी को हल्के में न लें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी रणनीति मजबूत करनी होगी. निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4

उपाय

श्रावण के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र, सफेद पुष्प और अक्षत अर्पित करें. साथ ही "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, करियर में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे और व्यापार में सफलता मिलने के योग प्रबल होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Aug 2026 03:15 AM (IST)
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