Aaj Ka Kark Rashifal 21 August 2026: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान सुख, उच्च शिक्षा, प्रेम व इच्छा पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज संतान की ओर से सुख और संतुष्टि की प्राप्ति होगी तथा बुद्धिबल से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं और अटके कामों को गति देने वाला साबित होगा. सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में बहुत अच्छा आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है. बिजनेसमैन अपने कारोबार में कुछ नया और इनोवेटिव करने की मजबूत प्लानिंग बना सकते हैं. ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहने से काफी समय से अटके या पेंडिंग पड़े बड़े ऑर्डर्स आज क्लियर हो जाएंगे, जिससे कैश फ्लो बेहतर होगा और व्यापारिक साख मजबूत होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यकुशलता और सकारात्मकता साबित करने का है. ऑफिस में आपकी दूरदर्शी सोच और बेहतरीन कार्यकुशलता आपको अन्य सहकर्मियों के मुकाबले काफी आगे रखेगी. वर्कस्पेस पर आप अपने आसपास के कार्य वातावरण को और अधिक सकारात्मक और सहयोगी बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहेंगे. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑफिस में हो रही किसी भी प्रकार की अनावश्यक गतिविधियों, गॉसिप या गुटबाजी से पूरी तरह दूर रहें और अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज का दिन बेहद सुखद, आत्मीय और आशाजनक रहेगा. आप अपने साथी (पार्टनर) के प्रति भरपूर गर्मजोशी, आदर और गहरा स्नेह महसूस करेंगे, जिससे संबंधों में मिठास बढ़ेगी. जो जातक विवाह की गांठ बांधने के इच्छुक हैं, उन्हें आज कोई बहुत अच्छा जीवनसाथी (मैच) मिल सकता है और रिश्ते को लेकर सकारात्मक बातचीत शुरू हो सकती है. 5वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मन को प्रसन्न करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. पढ़ाई में मन भटकने या आलस्य के कारण एकाग्रता में कमी आ सकती है; इसलिए समय व्यर्थ गंवाने के बजाय सुनियोजित टाइम-टेबल बनाकर अध्ययन में जुट जाएं.

पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा. संतान सुख से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. हालांकि, खान-पान में अनियमितता से बचें और पेट से जुड़ी हल्की समस्याओं के प्रति सचेत रहें; पर्याप्त जल का सेवन करें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अथवा लाल गुलाब अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व मिश्री डालकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से कारोबार में अटके ऑर्डर तेजी से निकलेंगे और संतान सुख में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. 21 अगस्त 2026 को कर्क राशि के कारोबारियों को क्या बड़ी राहत मिलेगी?

Ans. ग्रह गोचर के अनुकूल होने से काफी समय से अटके हुए ऑर्डर्स क्लियर होंगे और नया काम शुरू करने की प्लानिंग बनेगी.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?

Ans. ऑफिस में चल रही अनावश्यक गतिविधियों और राजनीति से दूर रहकर केवल अपनी कार्यकुशलता पर ध्यान दें.

Q3. आज कर्क राशि के विवाह योग्य जातकों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?

Ans. विवाह के इच्छुक लोगों को अच्छा मैच मिल सकता है और रिश्ते को लेकर सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ सकती है.

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