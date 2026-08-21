Aaj Ka Kanya Rashifal 21 August 2026: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, परिश्रम, छोटे भाई-बहन व संपर्क स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अत्यंत साहसी और परिश्रमी बने रहेंगे तथा अपनी मेहनत के बल पर हर चुनौती को पार करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए काफी लाभदायक और आर्थिक मजबूती देने वाला रहेगा. ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से बिजनेसमैन के लिए दिन की शुरुआत (Day Starting) बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाली है और आपके अनावश्यक खर्चों में उल्लेखनीय कमी आएगी. यदि आप किसी नए बिजनेस प्रोजेक्ट या नई प्लानिंग पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक अथवा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य का समय सबसे उत्तम रहेगा. हालांकि बाजार में चल रही व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा (Competition) का असर आपके काम पर भी दिखेगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और मेहनत से हर विपरीत परिस्थिति को सकारात्मक बनाने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन के आत्मविश्वास में अच्छी वृद्धि होगी, जिससे वे अपने सौंपे गए कार्यों को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में सफल रहेंगे. हालांकि, ऑफिस में वर्क रिलेटेड कार्यों में थोड़ी नीरसता (Boredom) का अनुभव हो सकता है. सामान्य नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को फील्ड में अचानक ही कुछ नई परेशानियों या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निपटने के लिए धैर्य की जरूरत होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज परिपक्वता और प्रेम देखने को मिलेगा. मैरिड लाइफ में जीवनसाथी के साथ आपसी प्रेम बढ़ेगा और एक-दूसरे के प्रति गहरी समझदारी विकसित होगी, जिससे दांपत्य संबंध सुखद रहेंगे. वहीं दूसरी ओर, प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सा कमजोर कहा जा सकता है; लव पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी से बचें और शांति से बात करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. वे अपने उच्च मनोबल (High Morale) और इच्छाशक्ति को पूरी तरह बनाए रखेंगे, जिससे अपनी कला और खेल में निरंतर सुधार करने में सफल होंगे.

तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहेगी. मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को भागदौड़ के चलते हल्की थकान हो सकती है. दिनचर्या को संतुलित रखें, पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक ताजगी के लिए थोड़ा समय ध्यान में बिताएं.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प, मखाने व बताशे अर्पित करें तथा 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का जाप करें. साथ ही शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध व अक्षत मिलाकर अभिषेक करें; इससे 3रे चंद्रमा का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, खर्चे नियंत्रित होंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग से नए बिजनेस में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. 21 अगस्त 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने का सबसे शुभ समय क्या है?

Ans. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच चौघड़िए का समय नई बिजनेस प्लानिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा?

Ans. आत्मविश्वास से काम अच्छी तरह पूरे होंगे, लेकिन मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को फील्ड में अचानक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

Q3. आज कन्या राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी?

Ans. मैरिड लाइफ में प्रेम और आपसी समझदारी में वृद्धि होगी, हालांकि लव लाइफ में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.