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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 21 August 2026: 4थे चंद्रमा से सिंह राशि वाले महिला स्वास्थ्य व खर्चों पर दें ध्यान, प्रतिद्वंद्वियों की चाल से रहें सतर्क

Singh Rashifal 21 August 2026: 4थे चंद्रमा से सिंह राशि वाले महिला स्वास्थ्य व खर्चों पर दें ध्यान, प्रतिद्वंद्वियों की चाल से रहें सतर्क

Singh Rashifal 21 August 2026: 4थे चंद्रमा से सिंह राशि वाले महिला स्वास्थ्य व खर्चों पर दें ध्यान! पढ़ें 21 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Aug 2026 07:03 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 21 August 2026: 21 अगस्त 2026, शुक्रवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात्रि 11:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज सुबह 11:53 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, सुख, गृह-शांति, वाहन व आंतरिक सुख स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर में किसी महिला की सेहत में अचानक गिरावट आ सकती है, जिसके चलते परिवार में चिंता बढ़ सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज सिंह राशि के जातकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. बिजनेस में अपने प्रतिद्वंद्वियों (Competitors) की चाल और गतिविधियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें; उनकी गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वाभिमान और बाजार में आपकी साख पर पड़ सकता है. बिजनेसमैन के लिए मार्केट में वाद-विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी से भी बातचीत करते समय नकारात्मक या कटु शब्दों का प्रयोग कतई न करें, अन्यथा बनी-बनाई डील हाथ से निकल सकती है. इसके अलावा, अचानक आने वाले अनपेक्षित खर्चों (Unexpected Expenditure) और बच्चों की किसी गतिविधि को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों और भागदौड़ भरा रहेगा. वर्कस्पेस पर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज (Documents), फाइलें और जरूरी वस्तुएं संभालकर रखें; ऐन वक्त पर इनके न मिलने से उच्चाधिकारियों या बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को काम के सिलसिले में कुछ अप्रत्याशित परेशानियों से जूझना पड़ेगा. वहीं मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन अत्यधिक भागदौड़ और तनाव के चलते मानसिक व शारीरिक पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं; इसलिए काम के बीच आराम का ख्याल रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. घर के अशांत माहौल या मतभेदों के चलते आप संयुक्त परिवार वाला सुख और आनंद पूरी तरह नहीं उठा सकेंगे. घर की किसी वरिष्ठ महिला की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी. प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से भी दिनमान थोड़ा कमजोर बना हुआ है; साथी के साथ किसी संवेदनशील मुद्दे पर बहस से बचें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन अनुशासन बनाए रखने का है. छात्र पूरे दिन आलस्य और सुस्ती से घिरे रह सकते हैं, जिससे जरूरी पढ़ाई अधूरी रह सकती है; आलस्य त्यागकर समय का सही सदुपयोग करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण से छाती में भारीपन, मानसिक तनाव या थकान की समस्या हो सकती है. परिवार में महिला सदस्य के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें. नियमित योग, प्राणायाम करें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शुक्रवार के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी जी को सफेद मिष्ठान या मखाने की खीर अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें. साथ ही भगवान शिवजी को जल में कच्चा दूध व लाल चंदन मिलाकर अभिषेक करें तथा माता व घर की बुजुर्ग महिलाओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे 4थे चंद्रमा का दोष दूर होगा और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

FAQs 

Q1. 21 अगस्त 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को मार्केट में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. प्रतिद्वंद्वियों को नजरअंदाज न करें, बातचीत में नकारात्मक शब्दों के इस्तेमाल से बचें और विवादों को हवा न दें.

Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी बरतनी है?
Ans. जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें ताकि समय पर न मिलने से बॉस की डांट से बचा जा सके.

Q3. आज सिंह राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में किस बात का ध्यान रखना है?
Ans. घर की किसी महिला सदस्य की सेहत का विशेष ध्यान रखें और कटु वचनों से बचें ताकि घर की शांति बनी रहे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Aug 2026 07:03 AM (IST)
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