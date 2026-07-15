Aaj ka Tula Rashifal 15 July 2026: प्रमोशन, व्यापारिक लाभ और सरकारी मामलों में सफलता, मेहनत का पूरा फल मिलेगा
Libra Horoscope: क्या 15 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों को व्यापार में बड़ी डील, नौकरी में प्रमोशन और परिवार में खुशखबरी मिलेगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj ka Tula Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सफलता और विस्तार लेकर आ सकता है. दशम भाव में चंद्रमा होने से आपकी निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल मजबूत रहेगा. पब्लिक डीलिंग और बेहतरीन संवाद शैली के कारण बड़े क्लाइंट्स के साथ लंबे समय की साझेदारी बनने के योग हैं. थोक और रिटेल कारोबार से जुड़े लोगों को बाजार में अच्छी सफलता मिल सकती है. यदि कोई टैक्स, बैंक लोन या सरकारी मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो आज उसमें राहत मिलने की संभावना है. नए व्यापारिक अवसर भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.
जॉब और करियर राशिफल
कार्यस्थल पर आपकी लोकप्रियता और प्रभाव बढ़ेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और प्रबंधन क्षमता से प्रभावित होकर नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की घोषणा कर सकते हैं. सेल्स और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी बड़े क्लाइंट के साथ सफल डील करने का अवसर मिलेगा, जिससे इंसेंटिव और सम्मान दोनों प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. रुके हुए सरकारी या बैंक संबंधी मामलों का समाधान होने से वित्तीय दबाव कम होगा. व्यापार में लाभ बढ़ने से आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. हालांकि, भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत और निवेश की योजना बनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. वैवाहिक जीवन में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे और जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने या संपत्ति से जुड़ा मामला आपके पक्ष में आने की संभावना है. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और खुशी देगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. नियमित योग या हल्का व्यायाम करने से मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वयं को बेहतर महसूस करेंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. किसी अनुभवी शिक्षक या विशेषज्ञ का मार्गदर्शन मिलने से आपकी तैयारी और मजबूत होगी. एकाग्रता बनाए रखने से सफलता के अवसर बढ़ेंगे.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 6
उपाय
आज भगवान श्रीकृष्ण या मां लक्ष्मी की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और पारिवारिक सुख-समृद्धि के योग मजबूत होंगे.
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