Tula Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित है, इसलिए दिन आपको सतर्कता और समझदारी के साथ बिताने की सलाह देता है. खर्च, कानूनी मामलों और भावनात्मक उतार–चढ़ाव पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज बुखार, थकान या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. मौसम से जुड़ी परेशानी या इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए लापरवाही न करें. समय पर दवा लें, गर्म पानी पीएं और अधिक आराम करें. इम्युनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ आपके लिए फायदेमंद रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों को आज अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए. तीखा या रूखा बोलने से ग्राहक दूर हो सकते हैं. अपने सभी बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे बिल, एग्रीमेंट और फाइलें व्यवस्थित रखें, क्योंकि अचानक किसी कागज की जरूरत पड़ सकती है. सही मैनेजमेंट आपको किसी कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा सकता है.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को बॉस और सीनियर की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए. छोटी-सी लापरवाही भी उनकी नाराजगी का कारण बन सकती है. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें और अपने काम पर फोकस करें. अनएम्प्लॉयड लोगों को आज जॉब से जुड़ी कोशिशों में कुछ निराशा मिल सकती है, लेकिन हिम्मत न हारें.

फाइनेंस राशिफल

खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. अचानक कोई अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें. उधार या जोखिम भरे निवेश से बचना ही आपके हित में रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर झूठ बोलने की स्थिति बन सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. बेहतर होगा कि ईमानदारी से बात करें. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, क्योंकि इससे घर का माहौल खराब हो सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स को आलस्य से बचना होगा. यदि आपने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को हल्के में लिया तो उसके रिजेक्ट होने का खतरा है. समय प्रबंधन और अनुशासन आज आपकी सफलता की कुंजी है.

सामाजिक जीवन

आज राजनीतिक या विवादित मुद्दों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. सोशल लेवल पर अनावश्यक बहस आपको परेशानी में डाल सकती है.

शुभ रंग: ब्लू

शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 1

उपाय: शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में नुकसान का योग है?

यदि वाणी और दस्तावेजों में लापरवाही हुई तो नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें.

2. क्या नौकरी बदलने के लिए दिन अच्छा है?

आज नई नौकरी की कोशिशों में रुकावट आ सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखें.

3. क्या स्वास्थ्य को लेकर चिंता करनी चाहिए?

हाँ, बुखार या कमजोरी हो सकती है, इसलिए समय पर इलाज और आराम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.