Libra Rashifal 9 January 2026: तुला राशि को कानूनी मामलों में उलझन, सेहत और रिश्तों में सतर्कता जरूरी

Libra Horoscope 9 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित है, इसलिए दिन आपको सतर्कता और समझदारी के साथ बिताने की सलाह देता है. खर्च, कानूनी मामलों और भावनात्मक उतार–चढ़ाव पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज बुखार, थकान या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. मौसम से जुड़ी परेशानी या इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए लापरवाही न करें. समय पर दवा लें, गर्म पानी पीएं और अधिक आराम करें. इम्युनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ आपके लिए फायदेमंद रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यवसायियों को आज अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए. तीखा या रूखा बोलने से ग्राहक दूर हो सकते हैं. अपने सभी बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे बिल, एग्रीमेंट और फाइलें व्यवस्थित रखें, क्योंकि अचानक किसी कागज की जरूरत पड़ सकती है. सही मैनेजमेंट आपको किसी कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा सकता है.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को बॉस और सीनियर की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए. छोटी-सी लापरवाही भी उनकी नाराजगी का कारण बन सकती है. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें और अपने काम पर फोकस करें. अनएम्प्लॉयड लोगों को आज जॉब से जुड़ी कोशिशों में कुछ निराशा मिल सकती है, लेकिन हिम्मत न हारें.

फाइनेंस राशिफल

खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. अचानक कोई अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें. उधार या जोखिम भरे निवेश से बचना ही आपके हित में रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर झूठ बोलने की स्थिति बन सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है. बेहतर होगा कि ईमानदारी से बात करें. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, क्योंकि इससे घर का माहौल खराब हो सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स को आलस्य से बचना होगा. यदि आपने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को हल्के में लिया तो उसके रिजेक्ट होने का खतरा है. समय प्रबंधन और अनुशासन आज आपकी सफलता की कुंजी है.

सामाजिक जीवन

आज राजनीतिक या विवादित मुद्दों से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. सोशल लेवल पर अनावश्यक बहस आपको परेशानी में डाल सकती है.

शुभ रंग: ब्लू
शुभ अंक: 8 | अशुभ अंक: 1
उपाय: शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में नुकसान का योग है?
यदि वाणी और दस्तावेजों में लापरवाही हुई तो नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें.

2. क्या नौकरी बदलने के लिए दिन अच्छा है?
आज नई नौकरी की कोशिशों में रुकावट आ सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखें.

3. क्या स्वास्थ्य को लेकर चिंता करनी चाहिए?
हाँ, बुखार या कमजोरी हो सकती है, इसलिए समय पर इलाज और आराम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Libra Horoscope Tula Rashifal Horoscope 2026
प्राइवेसी पॉलिसी

