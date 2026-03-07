Makar Weekly Horoscope 2026: मकर साप्ताहिक राशिफल, पूरे होंगे लंबित कार्य या बढ़ेगा और काम का बोझ देखें
Makar Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March): मकर राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 25-31 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Makar Weekly Horoscope 2026 (8 to 14 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 8 से 14 मार्च का समय मकर राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. मकर राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- मकर राशि वालों को मार्च के इस सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक लाभ और प्रगति के भरपूर अवसर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आलस्य और लापरवाही के कारण आप इसे खो भी सकते हैं.
- नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सीनियर्स और जूनियर्स से कम सहयोग मिलेगा.
- ऐसे में आपको अपने वर्तमान और पिछले अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करना होगा, अन्यथा यही कार्य भविष्य में आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगे.
- सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र की मदद से आपकी कोई बड़ी चिंता दूर हो जाएगी.
- व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय शुभ साबित होगा, व्यापार में आपको मनचाहा लाभ मिलेगा.
- इस अवधि में समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा.
- घर में माता-पिता का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। इस अवधि में रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे.
- घर में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है. अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है.
- सिंगल लोगों के जीवन में किसी का आगमन हो सकता है. हाल ही में किसी से हुई दोस्ती प्यार में बदल सकती है.
- आप अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य और खान-पान का भी ध्यान रखना होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
