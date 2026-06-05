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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 5 June 2026: तुला राशि क्लाइंट्स पेमेंट डिले से चेक हो सकता है बाउंस, वर्किंग कैपिटल पर बढ़ेगा प्रेशर; तुरंत करें फॉलोअप

Aaj ka Tula Rashifal 5 June 2026: तुला राशि क्लाइंट्स पेमेंट डिले से चेक हो सकता है बाउंस, वर्किंग कैपिटल पर बढ़ेगा प्रेशर; तुरंत करें फॉलोअप

Libra Horoscope 5 June 2026: तुला राशि वालों को वीकेंड पेमेंट और चेक बाउंस से रहना होगा अलर्ट, क्या शुक्रवार को रिमोट जॉब स्कैम से बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 5 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, ब्रह्म योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व हंस योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूँक-फूँक कर कदम रखने और अपने कैश फ्लो को नियंत्रित करने का है. धन की कमी होने से आज आपके वित्तीय लेन-देन में अचानक कोई बड़ी गड़बड़ी या रुकावट आ सकती है; क्लाइंट्स आपकी पेमेंट में लंबा डिले (देरी) कर सकते हैं, या बाजार से आया आपका कोई बहुत बड़ा मुख्य चेक अचानक बाउंस (Bounce) हो सकता है, जिससे आपकी कंपनी की वर्किंग कैपिटल (दैनिक पूंजी) पर मानसिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा. 

ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आज ही अपनी पेमेंट का तुरंत फॉलो-अप करिए और बैकअप के तौर पर एक इमरजेंसी फंड तैयार रखिए, अन्यथा लेनदेन की गड़बड़ी के कारण आप पर कोई कानूनी कार्यवाही होने का रिस्क भी बढ़ सकता है. बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए आज बिजनेस में स्थिरता लाने के लिए लगातार कोशिशें करते रहें. व्यावसायिक मामलों में आज सारे बड़े निर्णय पूरी तरह स्वयं ही लें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आएं, अन्यथा बाद में आपको भारी पछताना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का संकेत दे रहा है. जो लोग इन दिनों घर बैठे रिमोट जॉब (Remote Job) की तलाश कर रहे हैं और ऑनलाइन स्कैम (धोखाधड़ी) में फंसने से पूरी तरह डर रहे हैं, उन्हें आज बहुत सचेत रहना होगा; बाजार की कुछ फर्जी ऑफर्स देने वाली या एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट या पेमेंट मांगने वाली संदिग्ध कंपनियों से आज आपको कोई 'सस्पीशियस ऑफर' (संदिग्ध नौकरी का प्रस्ताव) आ सकता है. कंपनी की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करिए और किसी को भी भूलकर भी एडवांस पैसा बिल्कुल न दें. 

आज ऑफिस की किसी विशेष परिस्थिति या तकनीकी खराबी के चलते आपको अचानक 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़े परेशान रहेंगे; क्योंकि जो कार्य आप ऑफिस के माहौल में रहकर करते हैं, उसके मुकाबले आज घर से किए गए कार्य में कुछ मानवीय गलतियां और परेशानियां ज्यादा आती रहेंगी, फिर भी आपके करियर में बढ़त की पूरी उम्मीदें लगातार कायम रहेंगी. दफ्तर में आपके हिडन एनिमी (गुप्त शत्रु) या विरोधियों के द्वारा आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है, सतर्क रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन आलस्य को पूरी तरह त्याग कर मैदान पर पसीना बहाने का है. चौथा चंद्रमा मन में सुस्ती दे सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर छिपे हुए भयंकर आलस्य को जड़ से दूर करना होगा, नियमित प्रैक्टिस (अभ्यास) पर ही पूरा फोकस रखें, तभी सफलता मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील और गुप्त बातों को छुपा कर रखने का संकेत दे रहा है. चौथे चंद्रमा के कारण आज अचानक घर-परिवार में आपके किसी पुराने 'सीक्रेट' (गुप्त बात या रहस्य) के अचानक ओपन (उजागर) होने से आपको घर के सदस्यों के सामने कुछ अप्रिय और असहज बातों व परिस्थितियों से डटकर निपटना पड़ सकता है, जिससे घर का माहौल प्रभावित हो सकता है. आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (अचानक होने वाले फालतू खर्चों) में आज भारी वृद्धि होने से आपका घरेलू बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, वर्किंग कैपिटल की चिंता और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. वर्क फ्रॉम होम के दौरान लगातार स्क्रीन पर देखने से आंखों में दर्द या थकान रह सकती है. घर में किसी महिला सदस्य की सेहत अचानक खराब होने से चिंता और भागदौड़ बढ़ सकती है.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव और बढ़ते फालतू खर्चों के तनाव को दूर करने के लिए मां संतोषी या मां दुर्गा की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय माता के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाकर आरती करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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