आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ मिलेगा। ये योग तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहे हैं।
Aaj ka Tula Rashifal 4 May 2026: तुला राशि पैतृक संपत्ति के विवादों से मिलेगी मुक्ति, नई तकनीक से व्यापार पकड़ेगा रफ्तार
Libra Horoscope: तुला राशि 4 मई 2026 आज धन लाभ और निवेश के बेहतरीन योग हैं. बिजनेस में नई तकनीक से उत्पादन बढ़ेगा. पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और सेहत फिट रहेगी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- व्यापार में नई तकनीक अपनाकर उत्पादन लागत कम करें.
- नौकरी में कार्यशैली के संतुलन से मिलेगा लाभ.
- खिलाड़ियों को देश-विदेश से मिलेगी प्रशंसा और प्रस्ताव.
- पारिवारिक संपत्ति के विवाद सुलझकर रिश्तों में मधुरता आएगी.
Aaj ka Tula Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ मिलेगा. तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जो धन संचय और निवेश के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय श्रेष्ठ रहेगा.
व्यापार और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बदलाव और प्रगति का है. बिजनेस में आप पुरानी और बेकार मशीनरी को बदलकर नई तकनीक अपना सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन की लागत कम होगी और उत्पादों की क्वालिटी बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल के बावजूद आपकी सप्लाई चेन सुरक्षित रहेगी. आप अपने स्टॉक को सही समय पर और उचित दाम पर बेचने में सफल रहेंगे. चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से धन निवेश में किया गया प्रयास भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएगा.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यशैली में पूर्णता और संतुलन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. मार्केटिंग से जुड़े एम्प्लॉयड जातकों की पुरानी रणनीतियां आज बेहद सफल साबित होंगी, जिससे उम्मीद से अधिक सेल्स और प्रॉफिट मिलने के योग हैं. ऑफिस में आपके काम की सटीकता आपको मानसिक संतोष और शांति प्रदान करेगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके संतुलित दृष्टिकोण की सराहना करेंगे.
शिक्षा और खिलाड़ी (Education & Sports)
खिलाड़ियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से स्पोर्ट्स पर्सन को देश-विदेश से न केवल प्रशंसा मिलेगी, बल्कि नामी कंपनियों से ब्रांड एंबेसडर बनने के प्रस्ताव भी एक साथ प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी सीखने और अभ्यास करने के लिहाज से दिन ऊर्जावान रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज वर्षों से चले आ रहे पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) के विवाद सुलझने की पूरी संभावना है. किसी वरिष्ठ सदस्य की मध्यस्थता से घर में शांति और तालमेल वापस लौटेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा. घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.
स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन शानदार है. आपकी नियमित दिनचर्या और सेहत के प्रति जागरूकता का परिणाम स्पष्ट दिखेगा. बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपके द्वारा किया गया योग और मेडिटेशन आपको मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से फिट रखेगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर और क्रीम
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 9
उपाय: आज भगवान शिव का अभिषेक कच्चे दूध से करें और माता लक्ष्मी की आरती करें. 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज तुला राशि वालों के लिए कौन से योग शुभ रहेंगे?
व्यापार में आज तुला राशि वालों को कैसा लाभ होगा?
आज आप पुरानी मशीनरी बदलकर नई तकनीक अपना सकते हैं, जिससे लागत कम होगी। चंद्र के दूसरे भाव में होने से धन निवेश से भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा।
नौकरीपेशा तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली में पूर्णता और संतुलन देखने को मिलेगा। मार्केटिंग से जुड़े जातकों की रणनीतियां सफल होंगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे।
शिक्षा और खेल के क्षेत्र में तुला राशि वालों के लिए क्या खास है?
खिलाड़ियों को देश-विदेश से प्रशंसा मिलेगी और ब्रांड एंबेसडर बनने के प्रस्ताव आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी सीखने का दिन ऊर्जावान रहेगा।
पारिवारिक जीवन में आज तुला राशि वालों के लिए क्या सुधार हो सकता है?
वर्षों से चले आ रहे पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझ सकते हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
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