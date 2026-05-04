4 मई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में सकारात्मक रहने की उम्मीद है। ग्रहों की स्थिति शुभ योगों का लाभ दे रही है।
Aaj ka Kark Rashifal 4 May 2026: कर्क राशि ग्लोबल नेटवर्क से चमकेगा करियर, लाइफ पार्टनर के साथ बनेगी भविष्य की बड़ी योजना
Cancer Horoscope: कर्क राशि 4 मई 2026 आज व्यापार में भारी मुनाफा और पैसिव इनकम के योग हैं. टीम वर्क से हासिल करेंगे बड़े लक्ष्य. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- व्यापार में ग्राहकों की भीड़ से बिक्री बढ़ेगी, आय भी बढ़ेगी।
- कार्यक्षेत्र में टीम वर्क से बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, अवसर बढ़ेंगे।
- विद्यार्थी एकाग्रता से कठिन विषयों का सफलतापूर्वक अध्ययन करेंगे।
- पारिवारिक योजनाओं पर चर्चा, जीवनसाथी के सहयोग से मजबूती मिलेगी।
Aaj ka Kark Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार आज सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का लाभ मिलेगा.
कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज पांचवें भाव में गोचर करेंगे, जो बुद्धि और संतान सुख के लिए शुभ संकेत है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय सर्वोत्तम है.
व्यापार और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बहुत लाभकारी रहने वाला है. आपके शोरूम या प्रतिष्ठान पर ग्राहकों की भारी भीड़ रहेगी, जिससे बिक्री में जबरदस्त इजाफा होगा. किसी पुरानी पारिवारिक संपत्ति के कमर्शियल इस्तेमाल की अनुमति मिलने से आपकी पैसिव इनकम शुरू होने के प्रबल योग हैं. बिजनेसमैन का अपने एम्प्लॉई और मार्केट में ग्राहकों के साथ तालमेल इतना सटीक होगा कि आप कठिन लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल कर लेंगे.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी टीम वर्क की भावना रंग लाएगी. ऑफिस में सहकर्मी और जूनियर्स आपकी ताकत बनकर उभरेंगे, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना आसान होगा. टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके आप अपने मार्केटिंग नेटवर्क को ग्लोबल स्तर पर ले जा पाएंगे, जिससे देश-विदेश से नए और बड़े वर्क ऑर्डर्स मिलने की संभावना है. आपकी कार्यशैली में आधुनिकता का समावेश आपको दूसरों से आगे रखेगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "एक अच्छे छात्र" की तरह सीखने और आगे बढ़ने का है. चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शानदार रहेगा. आप कठिन विषयों और पुराने रिविजन के बीच सही तालमेल बिठाकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में सफल होंगे.
प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रहेगा. आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी बड़ी निवेश योजना पर गंभीरता से चर्चा कर सकते हैं, जो भविष्य में परिवार को आर्थिक मजबूती देगी. रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ेगा और जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग प्राप्त होगा. घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा.
स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन बहुत ही सकारात्मक है. आपकी सेहत का संतुलन आज बहुत सटीक रहेगा. मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा के कारण आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे. संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपकी इम्युनिटी को और बेहतर बनाएगी.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 1
उपाय: आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और सफेद चंदन अर्पित करें. 'ॐ चंद्रमसे नमः' मंत्र का जाप करना विशेष लाभकारी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
4 मई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?
व्यापार और धन के मामले में 4 मई 2026 को कर्क राशि वालों के लिए क्या खास है?
व्यापारिक दृष्टि से दिन बहुत लाभकारी रहेगा। ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी, बिक्री में इजाफा होगा और पुरानी पारिवारिक संपत्ति से पैसिव इनकम शुरू होने के योग हैं।
नौकरी और करियर के क्षेत्र में कर्क राशि वालों को 4 मई 2026 को कैसा लाभ मिलेगा?
टीम वर्क की भावना रंग लाएगी, सहकर्मी और जूनियर्स सहायता करेंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ग्लोबल स्तर पर नए वर्क ऑर्डर्स मिलने की संभावना है।
4 मई 2026 को विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह दी गई है?
विद्यार्थियों के लिए यह दिन सीखने और आगे बढ़ने का है। एकाग्रता बढ़ेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शानदार रहेगा।
कर्क राशि वालों के लिए 4 मई 2026 को स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य के नजरिए से दिन बहुत सकारात्मक है। सेहत का संतुलन सटीक रहेगा, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा के कारण तरोताजा महसूस करेंगे।
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL