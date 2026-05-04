Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में सतर्कता बरतें, गारंटी लेने से बचें.

कार्यक्षेत्र में सहकर्मी ईर्ष्या कर सकते हैं, धैर्य रखें.

कलाकारों को संघर्ष करना पड़ेगा, मूल स्किल्स पर ध्यान दें.

पारिवारिक तनाव संभव, भूमि विवाद सुलझने की आशा है.

Aaj ka Singh Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के योग से आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग का साथ मिलेगा. यदि आपकी राशि सिंह है, तो आज आपको 'मालव्य योग' का विशेष लाभ भी प्राप्त होगा.

चन्द्रमा आज आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जो सुख-सुविधाओं और संपत्ति के मामलों के लिए महत्वपूर्ण है. आज के शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय श्रेष्ठ है.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन काफी सावधानी बरतने वाला है. व्यापारिक मार्गों पर अचानक उत्पन्न हुई विकट परिस्थितियों के कारण आपके ऑर्डर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. बिजनेसमैन के लिए आज सबसे बड़ी सलाह यह है कि किसी की भी गारंटी (Guarantor) न लें. आपकी एक छोटी सी चूक बैंक द्वारा संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का कारण बन सकती है. निवेश के मामलों में भी आज हाथ खींचकर चलना ही समझदारी होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपको कड़वे अनुभव हो सकते हैं. ऑफिस में कोई भरोसेमंद साथी ही आपके प्रोजेक्ट की नकल करके बॉस के सामने खुद श्रेय ले सकता है, जिससे आपकी मेहनत पर पानी फिरने की आशंका है. कोवर्कर्स की कानाफूसी और षडयंत्र आपके लिए कार्यस्थल पर दमघोंटू वातावरण पैदा कर सकते हैं. आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन धैर्य से काम लें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों व कलाकारों के लिए दिन संघर्षपूर्ण रहेगा. कलाकारों को अपनी प्रतिभा का उचित मूल्य या सम्मान नहीं मिल पाएगा. किसी पुराने और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने के कारण आर्थिक तंगी और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है. छात्रों को सलाह है कि वे शॉर्टकट अपनाने के बजाय अपनी मूल स्किल्स पर ध्यान दें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज तनाव की स्थिति बनी रहेगी. लव लाइफ में किसी बड़ी गलतफहमी के कारण आपसी बातचीत पूरी तरह बंद हो सकती है, जो आपको मानसिक रूप से परेशान या डिप्रेशन जैसी स्थिति में डाल सकती है. हालांकि, चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से भूमि और भवन से जुड़े पुराने पारिवारिक विवाद सुलझने की उम्मीद है, जिससे घर में थोड़ी राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. मानसिक तनाव और कार्यस्थल की उथल-पुथल का सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा. विशेष रूप से हार्ट पेशेंट (हृदय रोगी) अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें. समय पर दवा लें और उत्तेजित होने से बचें. हल्की सैर और योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

उपाय: आज भगवान शिव को गुड़ मिश्रित जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.