Aaj ka Kanya Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो पराक्रम और भाई-बहनों से संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय सबसे लाभकारी रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. बिजनेसमैन को आज विदेशी कंपनियों से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. सबसे बड़ी राहत की बात यह होगी कि पेमेंट की सुरक्षा को लेकर आपकी पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी और रुका हुआ पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा. पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप दोनों मिलकर किसी गुप्त शत्रु की साजिश को नाकाम कर देंगे, जिससे बाजार में आपकी साख और मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी ऊर्जा और उत्साह चरम पर रहेगा. किसी विशेष प्रोजेक्ट के प्रति आपका डेडिकेशन कंपनी मैनेजमेंट को प्रभावित करेगा, जिसका सीधा लाभ आने वाले समय में आपको और आपकी कंपनी दोनों को मिलेगा. वर्कप्लेस पर आपके विरोधी आपकी सफलता को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनकी हर चाल को विफल कर देंगे. आपकी जीत आज निश्चित है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों और कुछ नया सीख रहे जातकों (Learners) के लिए आज का दिन किसी 'मास्टर क्लास' की तरह फलदायी होगा. आपको अपनी फील्ड के विशेषज्ञों से बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा. नई स्किल्स को अपनाने और उन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए आज का समय श्रेष्ठ है. सीखने की यह ललक आपको भविष्य में बड़ी पहचान दिलाएगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. संतान की ओर से आपको कोई ऐसा विशेष सम्मान या उपलब्धि मिल सकती है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा देगी. इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने के कारण अपनी छोटी बहन की संगति और गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है. रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे. बेहतर सेहत के लिए पिछले कुछ समय से किए गए आपके प्रयास अब रंग ला रहे हैं. आज दिन भर की भारी भागदौड़ और मानसिक मेहनत के बाद भी आप रात को थकान महसूस नहीं करेंगे. आपकी शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 8

उपाय: आज भगवान शिव को अक्षत (चावल) और बिल्वपत्र अर्पित करें. गरीब बच्चों को मिठाई खिलाना और ॐ नमः शिवाय का जाप करना शुभ रहेगा.

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