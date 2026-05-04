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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 4 May 2026: कन्या राशि विदेशी कंपनियों से मिलेगा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम

Aaj ka Kanya Rashifal 4 May 2026: कन्या राशि विदेशी कंपनियों से मिलेगा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, दुश्मनों की साजिश होगी नाकाम

Virgo Horoscope: कन्या राशि 4 मई 2026 आज बिजनेस में बड़ी डील और पेमेंट मिलने के योग हैं. ऑफिस में विरोधियों पर मिलेगी जीत. संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 04 May 2026 01:19 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जो पराक्रम और भाई-बहनों से संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय सबसे लाभकारी रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. बिजनेसमैन को आज विदेशी कंपनियों से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. सबसे बड़ी राहत की बात यह होगी कि पेमेंट की सुरक्षा को लेकर आपकी पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी और रुका हुआ पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा. पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आप दोनों मिलकर किसी गुप्त शत्रु की साजिश को नाकाम कर देंगे, जिससे बाजार में आपकी साख और मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी ऊर्जा और उत्साह चरम पर रहेगा. किसी विशेष प्रोजेक्ट के प्रति आपका डेडिकेशन कंपनी मैनेजमेंट को प्रभावित करेगा, जिसका सीधा लाभ आने वाले समय में आपको और आपकी कंपनी दोनों को मिलेगा. वर्कप्लेस पर आपके विरोधी आपकी सफलता को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनकी हर चाल को विफल कर देंगे. आपकी जीत आज निश्चित है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों और कुछ नया सीख रहे जातकों (Learners) के लिए आज का दिन किसी 'मास्टर क्लास' की तरह फलदायी होगा. आपको अपनी फील्ड के विशेषज्ञों से बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा. नई स्किल्स को अपनाने और उन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए आज का समय श्रेष्ठ है. सीखने की यह ललक आपको भविष्य में बड़ी पहचान दिलाएगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. संतान की ओर से आपको कोई ऐसा विशेष सम्मान या उपलब्धि मिल सकती है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा देगी. इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि, चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने के कारण अपनी छोटी बहन की संगति और गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है. रिश्तों में आपसी विश्वास बढ़ेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे. बेहतर सेहत के लिए पिछले कुछ समय से किए गए आपके प्रयास अब रंग ला रहे हैं. आज दिन भर की भारी भागदौड़ और मानसिक मेहनत के बाद भी आप रात को थकान महसूस नहीं करेंगे. आपकी शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 8

उपाय: आज भगवान शिव को अक्षत (चावल) और बिल्वपत्र अर्पित करें. गरीब बच्चों को मिठाई खिलाना और ॐ नमः शिवाय का जाप करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 May 2026 01:19 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कन्या राशि के जातकों को व्यापार में क्या लाभ होगा?

आज विदेशी कंपनियों से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी और रुका हुआ पैसा मिलेगा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और उत्साह चरम पर रहेगा। आपके विरोधी आपकी सफलता को रोकने में असफल रहेंगे।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कितना फायदेमंद है?

यह दिन 'मास्टर क्लास' की तरह फलदायी होगा, जहाँ आप विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे और नई स्किल्स को अपनाएंगे।

पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

संतान की ओर से विशेष सम्मान या उपलब्धि मिल सकती है, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

आज स्वास्थ्य के संबंध में क्या कहा गया है?

आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, और पिछले प्रयासों से सेहत में सुधार दिखेगा। थकान महसूस नहीं होगी।

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