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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 30 March 2026: तुला राशि आज मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, करियर और फाइनेंस में बनेंगे बड़े मौके

Aaj Ka Tula Rashifal 30 March 2026: तुला राशि आज मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, करियर और फाइनेंस में बनेंगे बड़े मौके

Libra Horoscope 30 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Mar 2026 02:30 AM (IST)
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Tula Rashifal 30 March 2026 in Hindi: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कई मायनों में खास रहने वाला है. चन्द्रमा 11वें भाव में स्थित होने से आय, नेटवर्किंग और इच्छाओं की पूर्ति के प्रबल योग बन रहे हैं. बड़ी बहन या किसी करीबी से शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

आज आप कार्यस्थल पर एक गाइड और मेंटर की भूमिका निभाते नजर आएंगे. आपकी सलाह और निर्णय लेने की क्षमता से कंपनी को बड़ा लाभ हो सकता है. सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होकर आपको नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का संकेत दे सकते हैं. अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आज आवेदन करने के लिए बेहतरीन दिन है. विदेश में ट्रेनing या उच्च शिक्षा का अवसर भी मिल सकता है, जो करियर को नई दिशा देगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी रहेगा. टैक्स से जुड़ी पुरानी समस्याएं सुलझेंगी और कैश फ्लो मजबूत होगा. पार्टनरशिप बिजनेस में बड़े निवेशकों या वेंचर कैपिटल से मीटिंग सफल हो सकती है, जिससे नए स्टार्टअप या प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिलने के योग हैं.
अगर आप किसी बड़े निवेश, टेंडर या डील की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 और शाम 4:00 से 6:00 के बीच का समय अत्यंत शुभ रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. घर में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. अविवाहित जातकों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. नई स्किल सीखने और खुद को अपग्रेड करने के लिए दिन अनुकूल है. जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लिवर और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें. ज्यादा तला-भुना भोजन करने से बचें. सात्विक आहार अपनाएं और हल्दी वाला दूध पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा. योग और ध्यान करने से मानसिक शांति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर: नेवी ब्लू
लक्की नंबर: 4
अनलक्की नंबर: 6

आज का उपाय

आज भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. जरूरतमंद को भोजन या कपड़े दान करने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

FAQs 

1. क्या आज तुला राशि वालों के लिए निवेश करना सही रहेगा?
हाँ, आज निवेश के लिए अच्छा दिन है, खासकर सही समय (10:15–11:15 और 4:00–6:00) में किए गए फैसले लाभ देंगे.

2. क्या आज जॉब चेंज के लिए अप्लाई करना चाहिए?
बिलकुल, आज आवेदन करने से अच्छे ऑफर मिलने की संभावना है.

3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए?
पाचन तंत्र का ध्यान रखें, हल्का और सात्विक भोजन लें, और नियमित योग-प्राणायाम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Mar 2026 02:30 AM (IST)
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