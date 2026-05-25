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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 25 May 2026: मीन राशि वज्र योग से जिम्मेदारियां पूरी कर युवाओं को मिलेगा मानसिक सुकून, चापलूसों से दूर रहें कर्मचारी

Aaj ka Meen Rashifal 25 May 2026: मीन राशि वज्र योग से जिम्मेदारियां पूरी कर युवाओं को मिलेगा मानसिक सुकून, चापलूसों से दूर रहें कर्मचारी

Pisces Horoscope 25 May 2026: गंगा दशहरा पर मीन राशि वालों को मिलेगी लोन की मंजूरी, क्या सोमवार को कोर्ट से मिलेगी बड़ी राहत? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 25 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए आर्थिक उन्नति और विस्तार के नए रास्ते खोलने वाला रहेगा. सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अपने बिजनेस पार्टनर (साझेदार) के साथ बैठकर बिजनेस विस्तार (व्यापार को बढ़ाने) की कोई बड़ी प्लानिंग (योजना) तैयार कर सकते हैं, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी. बिजनेसमैन के लिए सप्ताह का शुरुआती दिन (वीक स्टार्टिंग) बेहद शानदार रहेगा; बैंक अधिकारियों के साथ आज आपकी होने वाली मीटिंग पूरी तरह सफल रहेगी और आपकी लोन की फाइल अंतिम चरण में पहुंच जाएगी, जिससे धन की समस्या दूर होगी. इसके अलावा, कोर्ट में चल रहे किसी पुराने कानूनी मामले में आज आपको मनमुताबिक स्टे या बड़ी राहत मिल सकती है, जिससे आपके व्यापार की पुरानी चिंता पूरी तरह दूर हो जाएगी. आज आपकी व्यावसायिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और आपके ज्यादातर काम समय पर पूरे हो जाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन नई तकनीक सीखने और सतर्कता बरतने का है. आज आपके करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की एक नई किरण जग रही है, जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ और सुख प्रदान करेगी. विशेष रूप से टेक्नोलॉजी (तकनीक) और क्रिएटिव फील्ड (रचनात्मक क्षेत्र) के लोगों के लिए आज का दिन किसी नए डिजिटल टूल या सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करने का है, जो आपके काम को बेहद आसान बना देगा. वर्कप्लेस पर आज आपको एक विशेष सलाह दी जाती है; ऑफिस में मौजूद चापलूस और नकारात्मक लोगों के प्रभाव में आने से पूरी तरह बचें और केवल अपने मुख्य कार्य में ही पूरा ध्यान केंद्रित करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक संबल पाने का है. स्टूडेंट्स अगर आज अपनी पढ़ाई या करियर को लेकर मन ही मन किसी बात से अकेलापन या उदासी महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें बिना किसी संकोच के अपने शिक्षक, मेंटर या गुरु के पास जाना चाहिए; वहां से आपको सही और सटीक मार्गदर्शन मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन जिम्मेदारियों को निभाने और मानसिक सुकून पाने का है. आज आपकी कुंडली में वज्र योग का पूरा साथ मिलने से युवा वर्ग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत ही जिम्मेदारी से पूरा कर पाएंगे, जिससे आपको आंतरिक व मानसिक सुकून मिलेगा. आज आपको अपनी किसी घरेलू संपत्ति (पैतृक या पारिवारिक प्रॉपर्टी) से बड़ा लाभ कमाने की बेहतरीन स्थिति साफ दिखाई दे रही है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि यदि आपकी कोई घरेलू संपत्ति है तो आज ही उसके जरूरी सरकारी कागजात और दस्तावेजों को पूरी तरह सहेज कर और सुरक्षित रख लेना चाहिए. पति-पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. सप्तम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, जिससे पुरानी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी. शारीरिक रूप से आप खुद को चुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और सप्तम चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल, हल्दी और अक्षत मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान शिव को पीले चंदन का त्रिपुंड लगाएं, कपूर से आरती करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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