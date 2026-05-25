Aaj ka Meen Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए आर्थिक उन्नति और विस्तार के नए रास्ते खोलने वाला रहेगा. सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अपने बिजनेस पार्टनर (साझेदार) के साथ बैठकर बिजनेस विस्तार (व्यापार को बढ़ाने) की कोई बड़ी प्लानिंग (योजना) तैयार कर सकते हैं, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी. बिजनेसमैन के लिए सप्ताह का शुरुआती दिन (वीक स्टार्टिंग) बेहद शानदार रहेगा; बैंक अधिकारियों के साथ आज आपकी होने वाली मीटिंग पूरी तरह सफल रहेगी और आपकी लोन की फाइल अंतिम चरण में पहुंच जाएगी, जिससे धन की समस्या दूर होगी. इसके अलावा, कोर्ट में चल रहे किसी पुराने कानूनी मामले में आज आपको मनमुताबिक स्टे या बड़ी राहत मिल सकती है, जिससे आपके व्यापार की पुरानी चिंता पूरी तरह दूर हो जाएगी. आज आपकी व्यावसायिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और आपके ज्यादातर काम समय पर पूरे हो जाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन नई तकनीक सीखने और सतर्कता बरतने का है. आज आपके करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की एक नई किरण जग रही है, जो भविष्य में आपको बड़ा लाभ और सुख प्रदान करेगी. विशेष रूप से टेक्नोलॉजी (तकनीक) और क्रिएटिव फील्ड (रचनात्मक क्षेत्र) के लोगों के लिए आज का दिन किसी नए डिजिटल टूल या सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करने का है, जो आपके काम को बेहद आसान बना देगा. वर्कप्लेस पर आज आपको एक विशेष सलाह दी जाती है; ऑफिस में मौजूद चापलूस और नकारात्मक लोगों के प्रभाव में आने से पूरी तरह बचें और केवल अपने मुख्य कार्य में ही पूरा ध्यान केंद्रित करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक संबल पाने का है. स्टूडेंट्स अगर आज अपनी पढ़ाई या करियर को लेकर मन ही मन किसी बात से अकेलापन या उदासी महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें बिना किसी संकोच के अपने शिक्षक, मेंटर या गुरु के पास जाना चाहिए; वहां से आपको सही और सटीक मार्गदर्शन मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन जिम्मेदारियों को निभाने और मानसिक सुकून पाने का है. आज आपकी कुंडली में वज्र योग का पूरा साथ मिलने से युवा वर्ग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत ही जिम्मेदारी से पूरा कर पाएंगे, जिससे आपको आंतरिक व मानसिक सुकून मिलेगा. आज आपको अपनी किसी घरेलू संपत्ति (पैतृक या पारिवारिक प्रॉपर्टी) से बड़ा लाभ कमाने की बेहतरीन स्थिति साफ दिखाई दे रही है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि यदि आपकी कोई घरेलू संपत्ति है तो आज ही उसके जरूरी सरकारी कागजात और दस्तावेजों को पूरी तरह सहेज कर और सुरक्षित रख लेना चाहिए. पति-पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है. सप्तम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, जिससे पुरानी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी. शारीरिक रूप से आप खुद को चुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और सप्तम चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल, हल्दी और अक्षत मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान शिव को पीले चंदन का त्रिपुंड लगाएं, कपूर से आरती करें.

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