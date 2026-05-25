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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 25 May 2026: मकर राशि बुधादित्य और वाशि योग से बाजार में मजबूत होगी आपके प्रॉडक्ट की ब्रांडिंग, मिलेंगे कई नए बड़े ऑर्डर्स

Aaj ka Makar Rashifal 25 May 2026: मकर राशि बुधादित्य और वाशि योग से बाजार में मजबूत होगी आपके प्रॉडक्ट की ब्रांडिंग, मिलेंगे कई नए बड़े ऑर्डर्स

Capricorn Horoscope 25 May 2026: गंगा दशहरा पर मकर राशि वालों की चमकेगी ब्रांडिंग, क्या सोमवार को विदेश यात्रा की राह होगी आसान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 25 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए बाजार में नाम और दाम दोनों कमाने वाला रहेगा. आज आपकी कुंडली में बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग का एक साथ महासंयोग बनने से मार्केट (बाजार) में आपके प्रॉडक्ट की ब्रांडिंग आज बहुत ज्यादा मजबूत होगी, जिससे बाजार से आपको कई नए और बड़े ऑर्डर्स मिलने की प्रबल संभावना बढ़ेगी. यदि आप पिछले काफी समय से किसी सुदूर देश या विदेश यात्रा (Foreign Travel) की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके वीजा (Visa Application) और उससे जुड़ी तमाम कानूनी व कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बेहद अनुकूल और शुभ है. बिजनेस में आज आपको तात्कालिक लाभ के बजाय दूर दृष्टि (भविष्य का विजन) रखते हुए ही कोई भी बड़ा निर्णय लेने की सख्त आवश्यकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अपनी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालने और संयम से काम लेने का है. वर्कप्लेस पर आज आपके कुछ को-वर्कर्स (सहकर्मी) आपके खिलाफ अंदर ही अंदर कड़ी प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) कर सकते हैं, इसलिए आपको किसी राजनीति में पड़ने के बजाय अपनी क्षमता का सबसे बेहतर प्रदर्शन कर ऑफिस में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहिए. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) पर आज मैनेजमेंट द्वारा अचानक किसी न्यू रिस्पांसिबिलिटी (नई बड़ी जिम्मेदारी) का बोझ डाला जा सकता है; ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल (नियंत्रण) रखते हुए खुद को शांत रखें. ऐसा करने से दफ्तर की परिस्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में ठीक बनी रहेंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी ताकत को पहचानने का है. नवम भाव के भाग्यशाली चंद्रमा के प्रभाव से स्टूडेंट्स आज अपने गुप्त शत्रुओं और पढ़ाई में आने वाली रुकावटों पर आसानी से पूरी विजय हासिल करेंगे. फिर भी, प्रतियोगिता के इस दौर में आपको अपनी गुप्त रणनीतियों को लेकर पूरी सावधानी और गोपनीयता बरतनी आवश्यक है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों को सींचने और धर्म से जुड़ने का है. गंगा दशहरा के पावन पर्व के कारण आज आपका मन पूरी तरह शांत रहेगा और आपकी धर्म-कर्म, पूजा-पाठ तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि रहेगी. व्यस्तता के बावजूद आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) और परिवार के सभी सदस्यों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहने की कोशिश लगातार जारी रखनी होगी. इसके साथ ही, बदलते मौसम के कारण आज घर के बुजुर्गों को अपनी सेहत पर सामान्य से अधिक ध्यान देना बेहद आवश्यक होगा; उनकी सेवा करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक चिंताओं से दूर रखेगा. आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. बस, अत्यधिक काम के कारण शाम को आंखों में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: मकर राशि के जातक आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और नवम चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान शिव के सम्मुख कपूर का दीपक जलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 May 2026 03:45 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
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