Aaj ka Makar Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए बाजार में नाम और दाम दोनों कमाने वाला रहेगा. आज आपकी कुंडली में बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग का एक साथ महासंयोग बनने से मार्केट (बाजार) में आपके प्रॉडक्ट की ब्रांडिंग आज बहुत ज्यादा मजबूत होगी, जिससे बाजार से आपको कई नए और बड़े ऑर्डर्स मिलने की प्रबल संभावना बढ़ेगी. यदि आप पिछले काफी समय से किसी सुदूर देश या विदेश यात्रा (Foreign Travel) की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन आपके वीजा (Visa Application) और उससे जुड़ी तमाम कानूनी व कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बेहद अनुकूल और शुभ है. बिजनेस में आज आपको तात्कालिक लाभ के बजाय दूर दृष्टि (भविष्य का विजन) रखते हुए ही कोई भी बड़ा निर्णय लेने की सख्त आवश्यकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन अपनी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालने और संयम से काम लेने का है. वर्कप्लेस पर आज आपके कुछ को-वर्कर्स (सहकर्मी) आपके खिलाफ अंदर ही अंदर कड़ी प्रतिस्पर्धा (कॉम्पिटिशन) कर सकते हैं, इसलिए आपको किसी राजनीति में पड़ने के बजाय अपनी क्षमता का सबसे बेहतर प्रदर्शन कर ऑफिस में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहिए. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) पर आज मैनेजमेंट द्वारा अचानक किसी न्यू रिस्पांसिबिलिटी (नई बड़ी जिम्मेदारी) का बोझ डाला जा सकता है; ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल (नियंत्रण) रखते हुए खुद को शांत रखें. ऐसा करने से दफ्तर की परिस्थितियां पूरी तरह आपके नियंत्रण में ठीक बनी रहेंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी ताकत को पहचानने का है. नवम भाव के भाग्यशाली चंद्रमा के प्रभाव से स्टूडेंट्स आज अपने गुप्त शत्रुओं और पढ़ाई में आने वाली रुकावटों पर आसानी से पूरी विजय हासिल करेंगे. फिर भी, प्रतियोगिता के इस दौर में आपको अपनी गुप्त रणनीतियों को लेकर पूरी सावधानी और गोपनीयता बरतनी आवश्यक है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों को सींचने और धर्म से जुड़ने का है. गंगा दशहरा के पावन पर्व के कारण आज आपका मन पूरी तरह शांत रहेगा और आपकी धर्म-कर्म, पूजा-पाठ तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि रहेगी. व्यस्तता के बावजूद आज आपको अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) और परिवार के सभी सदस्यों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहने की कोशिश लगातार जारी रखनी होगी. इसके साथ ही, बदलते मौसम के कारण आज घर के बुजुर्गों को अपनी सेहत पर सामान्य से अधिक ध्यान देना बेहद आवश्यक होगा; उनकी सेवा करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक चिंताओं से दूर रखेगा. आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. बस, अत्यधिक काम के कारण शाम को आंखों में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: मकर राशि के जातक आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और नवम चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल और काले तिल मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान शिव के सम्मुख कपूर का दीपक जलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

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